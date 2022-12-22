22 декабря 2022, 01:17
Юристы объяснили секретность процесса по делу о подготовке убийства брата Тумсо
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Как писал "Кавказский узел", 1 декабря в интернете распространились сведения об убийстве в Швеции чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Информацию об этом не подтвердили ни родные Абдурахманова, ни власти Швеции, однако ряд его соратников сообщили, что он может быть убит или находиться под защитой полиции. Директор ЧГТРК "Грозный" Чингиз Ахмадов 8 декабря заявил, что за возможным убийством Тумсо Абдурахманова стоит Ахмед Закаев, которого активно критиковал блогер. Пресс-служба правительства Ичкерии сообщила 9 декабря, что Тумсо Абдурахманов жив. Тумсо Абдурахманов будет давать показания в суде в Мюнхене, сообщило 9 декабря шведское радио со ссылкой на представителя суда Лорана Лафлера. Однако 13 декабря Лафлер сообщил "Кавказскому узлу", что Тумсо Абдурахманов уже был допрошен в суде и повторного допроса не ожидается.
8 марта 2021 года Тумсо Абдурахманов заявил о сорвавшемся в Германии убийстве своего брата Мухаммада (также упоминается в СМИ как Мохмад). По его словам, уроженец Чечни Тамерлан Аурбиев отказался убивать Мухаммада Абдурахманова и раскрыл имя посредника. Семья Аурбиева эвакуирована из Чечни, он сам взят под защиту немецкими правоохранителями. Дядя и двоюродный брат Тамерлана Аурбиева записали видеообращение, в котором назвали своего родственника психически неуравновешенным и способным на преступления. Блогер Тумсо Абдурахманов назвал это видео ошибкой чеченских властей, сделанной в ответ на его публикации о покушении. Внезапное видеообращение родных Аурбиева косвенно подтвердило информацию Тумсо Абдурахманова о покушении на его брата, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.
В Мюнхене продолжается суд по делу о покушении на убийство Мохмада (Мухаммада) Абдурахманова. Очередное заседание прошло 21 декабря, также запланировано судебное заседание на 22 декабря, а следующие слушания пройдут уже в январе. У Мухаммада Абдурахманова "есть право, но он не обязан присутствовать на всех заседаниях суда", - пояснил Лоран Лафлер корреспонденту "Кавказского узла".
"Брат Тумсо Мухаммад продолжает участвовать в заседаниях", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" правозащитник, председатель "Немецко-кавказского общества" Эккехард Маас со ссылкой на адвоката по этому делу Йоханну Кюнне. По словам Мааса, дальнейшие комментарии Кюнне "не может давать до конца судебного процесса".
Кюнне не ответила на запросы "Кавказского узла".
Ограниченность информации о суде связана с повышенной секретностью
Немецкая пресса мало пишет о процессе: последние упоминания о нем датируются восьмым декабря. Возможно, это связано с закрытостью дела.
"Основные слушания, как правило, являются публичными. Однако в этом процессе присутствие общественности иногда исключалось", - сказал Лоран Лафлер корреспонденту "Кавказского узла".
Газета Sueddeutsche Zeitung (SZ) подробно описала процесс в статье от 8 декабря (доступной по подписке) с подзаголовком "государственный террор". В материале отмечается, что посетителям запрещено проносить ноутбуки, телефоны и даже шариковые ручки. На процессе практически нет зрителей, но и тех часто выставляют за дверь. Причин у этого две, - опасения за безопасность потерпевшего, но также и государственная безопасность Германии, потому что подсудимому Валиду Д., помогал сотрудник Управления по защите Конституции земли Мекленбург-Передняя Померания.
Первое сообщение о роли сотрудника немецких спецслужб в покушении на брата Тумсо Абдурахманова появилось в немецкой прессе еще на этапе расследования в 2021 году. Так, газета FAZ писала об этом в июле 2021 года. "Баварское радио" сообщило о роли сотрудника Управления по защите Конституции Мекленбург-Передней Померании в конце июня 2022 года.
"В настоящее время сотрудник Управления по защите Конституции Мекленбург-Передней Померании, проходящий в суде под вымышленным именем "Петер Граф" отстранен от работы. У него прошли обыски и в отношении него идет предварительное расследование по делу о разглашении государственной тайны. Предполагается, что именно он узнал и передал адрес Абдурахманова в Германии. Самого россиянина Валида Д. обвиняют в том, что он приобрел орудие убийства по поручению двоюродного брата Кадырова и нанял убийцу", - отметила SZ.
Сам подсудимый Валид Д., россиянин чеченского происхождения, с 2003 года проживающий в Германии (c 2010 года - с бессрочным разрешением на пребывание), также оказался сотрудником указанной службы. "В ходе суда это подтвердила сотрудница Федерального управления уголовной полиции Германии" (...) Несколько лет назад Валид Д. недолго пробовал себя в качестве торговца подержанными автомобилями, после чего жил в основном за счет государства. На момент совершения преступления он имел отношение к Управлению по защите Конституции Мекленбург-передней Померании", - указано в публикации.
Свидетель, допрошенный в суде, не смог пояснить, чем конкретно Валид Д. занимался в Управлении по защите Конституции, сообщило в июне "Баварское радио". По словам представителя Федерального Управления Уголовной полиции, Валид Д. "дважды допрашивался российской секретной службой ФСБ во время поездки в Россию", в том числе непосредственно о "Петере Графе". "В СМИ высказывается мнение, что Д. мог работать шпионом в Управлении по защите Конституции. Российские спецслужбы, видимо, тоже были проинформированы об этом", - подчеркивается в публикации.
Предполагается, что осенью 2020 года Валид Д. нанял киллера по имени Тамерлан, который смог приехать из Чечни через Литву в Германию. Тамерлана шантажировали обвинением в участии в обеих войнах в Чечне, он сделал вид, что согласен, но оттягивал момент преступления и в конце концов сообщил обо всем братьям Абдурахмановым, сообщила SZ со ссылкой на обвинительное заключение.
"Я знаю об участии сотрудника спецслужб в этом деле, но его личные данные не разглашаются и мне тоже не известны", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Эккехард Маас.
Правоохранительные органы Шверина уже критиковались как "политически ангажированные", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" журналист Йорг Кепке, писавший в издание RND о об экономическом и политическом влиянии российского капитала в Шверине. В Шверине находилась штаб-квартира компании, которая должна была управлять немецким участком "Северного потока".
Участие сотрудника спецслужб Шверина в покушении на брата Тумсо Абдурахманова раскритиковала представитель партии Левых Мартина Реннер. "По словам Мартины Реннер, пресс-секретаря по внутренней политике партии Левых в Бундестаге, трудно поверить, что иностранный режим посылает свои банды убийц через Германию — и что немецкие власти могут оказывать им "помощь". Реннер призывает к "откровенному объяснению перед общественностью" и заявляет, что Управление Мекленбург - Передней Померании по защите Конституции больше не должно использовать "средства разведки" - то есть, не использовать осведомителей", - пишет газета SZ.
Однако большинство этих сведений недоступны посетителям судебного процесса по делу о подготовке убийства Абдурахманова. "В комнате суда B-275 почти никогда нет посетителей. Почти все здесь под грифом "секретно". Зрители очень редко видят свидетелей, их показания почти никогда не слышат. В случае с чеченскими свидетелями это объясняется угрозой их безопасности, а в случае свидетелей из немецкой разведки - якобы безопасностью государства", - говорится в репортаже SZ, подписанном Кристофом Коопманном и Анеттой Рамельсбергер.
Представитель пресс-службы Высшего земельного суда Лоран Лафлер подтвердил "Кавказскому узлу", что закрытость заседаний на суде в Мюнхене связана с тем, что "согласно параграфу 172 суд может исключить публику из судебного заседания или его части", если "следует опасаться угрозы государственной безопасности, общественному порядку или нравственности" или "существует опасение, что жизнь, здоровье или свобода свидетеля или другого лица будут поставлены под угрозу".
Суд проходит в контексте новостей об исчезновении Тумсо Абдурахманова. "При этом ведомства, связанные с безопасностью Германии, сообщили SZ, что никакого нападения не было и что Тумсо Абдурахманов жив", - пишут корреспонденты Sueddeutsche Zeitung (SZ) в той же публикации от 8 декабря. О каких именно "ведомствах" шла речь, не уточняется.
Эккехард Маас заявил корреспонденту "Кавказского узла", что "правоохранительные органы Германии больше не хотят давать чеченцам убежище в стране" в связи с причастностью некоторых из них к преступлениям.
Тумсо Абдурахманов регулярно критиковал Рамзана Кадырова и его окружение, и сам неоднократно становился объектом критики со стороны властей Чечни. На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда". Материалы о противостоянии Тумсо Абдурахманова с чеченскими властями собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Тумсо против кадыровцев".
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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.
Автор: Анастасия Кириленко источник: корреспондент "Кавказского узла"