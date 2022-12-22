Юристы объяснили секретность процесса по делу о подготовке убийства брата Тумсо

22 декабря 2022, 01:17

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Брат Тумсо Абдурахманова Мухаммад продолжает участвовать в процессе по делу о подготовке его убийства. Суд проходит в обстановке секретности из-за опасений за безопасность потерпевшего и государственную безопасность, поскольку к делу причастен сотрудник немецкой спецслужбы.

Как писал "Кавказский узел", 1 декабря в интернете распространились сведения об убийстве в Швеции чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Информацию об этом не подтвердили ни родные Абдурахманова, ни власти Швеции, однако ряд его соратников сообщили, что он может быть убит или находиться под защитой полиции. Директор ЧГТРК "Грозный" Чингиз Ахмадов 8 декабря заявил, что за возможным убийством Тумсо Абдурахманова стоит Ахмед Закаев, которого активно критиковал блогер. Пресс-служба правительства Ичкерии сообщила 9 декабря, что Тумсо Абдурахманов жив. Тумсо Абдурахманов будет давать показания в суде в Мюнхене, сообщило 9 декабря шведское радио со ссылкой на представителя суда Лорана Лафлера. Однако 13 декабря Лафлер сообщил "Кавказскому узлу", что Тумсо Абдурахманов уже был допрошен в суде и повторного допроса не ожидается.

8 марта 2021 года Тумсо Абдурахманов заявил о сорвавшемся в Германии убийстве своего брата Мухаммада (также упоминается в СМИ как Мохмад). По его словам, уроженец Чечни Тамерлан Аурбиев отказался убивать Мухаммада Абдурахманова и раскрыл имя посредника. Семья Аурбиева эвакуирована из Чечни, он сам взят под защиту немецкими правоохранителями. Дядя и двоюродный брат Тамерлана Аурбиева записали видеообращение, в котором назвали своего родственника психически неуравновешенным и способным на преступления. Блогер Тумсо Абдурахманов назвал это видео ошибкой чеченских властей, сделанной в ответ на его публикации о покушении. Внезапное видеообращение родных Аурбиева косвенно подтвердило информацию Тумсо Абдурахманова о покушении на его брата, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

В Мюнхене продолжается суд по делу о покушении на убийство Мохмада (Мухаммада) Абдурахманова. Очередное заседание прошло 21 декабря, также запланировано судебное заседание на 22 декабря, а следующие слушания пройдут уже в январе. У Мухаммада Абдурахманова "есть право, но он не обязан присутствовать на всех заседаниях суда", - пояснил Лоран Лафлер корреспонденту "Кавказского узла".

"Брат Тумсо Мухаммад продолжает участвовать в заседаниях", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" правозащитник, председатель "Немецко-кавказского общества" Эккехард Маас со ссылкой на адвоката по этому делу Йоханну Кюнне. По словам Мааса, дальнейшие комментарии Кюнне "не может давать до конца судебного процесса".

Кюнне не ответила на запросы "Кавказского узла".

Ограниченность информации о суде связана с повышенной секретностью

Немецкая пресса мало пишет о процессе: последние упоминания о нем датируются восьмым декабря. Возможно, это связано с закрытостью дела.

"Основные слушания, как правило, являются публичными. Однако в этом процессе присутствие общественности иногда исключалось", - сказал Лоран Лафлер корреспонденту "Кавказского узла".

Газета Sueddeutsche Zeitung (SZ) подробно описала процесс в статье от 8 декабря (доступной по подписке) с подзаголовком "государственный террор". В материале отмечается, что посетителям запрещено проносить ноутбуки, телефоны и даже шариковые ручки. На процессе практически нет зрителей, но и тех часто выставляют за дверь. Причин у этого две, - опасения за безопасность потерпевшего, но также и государственная безопасность Германии, потому что подсудимому Валиду Д., помогал сотрудник Управления по защите Конституции земли Мекленбург-Передняя Померания.

Первое сообщение о роли сотрудника немецких спецслужб в покушении на брата Тумсо Абдурахманова появилось в немецкой прессе еще на этапе расследования в 2021 году. Так, газета FAZ писала об этом в июле 2021 года. "Баварское радио" сообщило о роли сотрудника Управления по защите Конституции Мекленбург-Передней Померании в конце июня 2022 года.

"В настоящее время сотрудник Управления по защите Конституции Мекленбург-Передней Померании, проходящий в суде под вымышленным именем "Петер Граф" отстранен от работы. У него прошли обыски и в отношении него идет предварительное расследование по делу о разглашении государственной тайны. Предполагается, что именно он узнал и передал адрес Абдурахманова в Германии. Самого россиянина Валида Д. обвиняют в том, что он приобрел орудие убийства по поручению двоюродного брата Кадырова и нанял убийцу", - отметила SZ.

Сам подсудимый Валид Д., россиянин чеченского происхождения, с 2003 года проживающий в Германии (c 2010 года - с бессрочным разрешением на пребывание), также оказался сотрудником указанной службы. "В ходе суда это подтвердила сотрудница Федерального управления уголовной полиции Германии" (...) Несколько лет назад Валид Д. недолго пробовал себя в качестве торговца подержанными автомобилями, после чего жил в основном за счет государства. На момент совершения преступления он имел отношение к Управлению по защите Конституции Мекленбург-передней Померании", - указано в публикации.

Свидетель, допрошенный в суде, не смог пояснить, чем конкретно Валид Д. занимался в Управлении по защите Конституции, сообщило в июне "Баварское радио". По словам представителя Федерального Управления Уголовной полиции, Валид Д. "дважды допрашивался российской секретной службой ФСБ во время поездки в Россию", в том числе непосредственно о "Петере Графе". "В СМИ высказывается мнение, что Д. мог работать шпионом в Управлении по защите Конституции. Российские спецслужбы, видимо, тоже были проинформированы об этом", - подчеркивается в публикации.

Предполагается, что осенью 2020 года Валид Д. нанял киллера по имени Тамерлан, который смог приехать из Чечни через Литву в Германию. Тамерлана шантажировали обвинением в участии в обеих войнах в Чечне, он сделал вид, что согласен, но оттягивал момент преступления и в конце концов сообщил обо всем братьям Абдурахмановым, сообщила SZ со ссылкой на обвинительное заключение.