12 декабря 2022, 10:24

Более 500 силовиков задействованы в рейдах в Урус-Мартане

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Более 500 сотрудников правоохранительных органов проводят рейды в поисках жителей города, ставших очевидцами инцидента со стрельбой.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 10 декабря в Урус-Мартане произошел конфликт между местными жителями и сотрудником ГИБДД. Силовик (по один данным сотрудник СОБР, по другим - резервист Росгвардии) дал пощечину сотруднику ГИБДД, а тот в ответ стал стрелять в землю. Свидетелями конфликта стали жители Урус-Мартана. На сообщение о конфликте отреагировал глава республики Рамзан Кадыров, который пообещал отправить в город подразделения силовиков. Вечером 11 декабря в  городе начались рейды по поиску людей, наблюдавших за конфликтом двух силовиков, который закончился стрельбой.

В Урус-Мартан прибыл начальник управления госавтоинспекции МВД по Чечне Идрис Черхигов. Он сообщил, что для поисков участников инцидента задействовано более 500 сотрудников правоохранительных органов, написало вечером 11 декабря информагентство "Грозный-информ".

Черхигов сообщил, что главные виновники случившегося были задержаны после инцидента. "Рамзан Кадыров нам поручил проводить рейдовые мероприятия на территории Урус-Мартановского района до тех пор, пока не будут пойманы все участники этого инцидента, и они не научатся уважать сотрудников, а также соблюдать правила дорожного движения", - заявил он.

Напомним, что Рамзан Кадыров после стычки в Урус-Мартане записал видео, в котором угрожал отправить в зону СВО всех, кто наблюдал за конфликтом. «Я даю поручение, чтобы сотрудники спецподразделений ЧР ... направились в Урус-Мартан. У вас есть выбор – либо подеритесь с ними или мы вас отправим в зону проведения спецоперации», – заявил Кадыров.

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Примечание:

"Обнародовано аудиообращение о мотивах нападения на силовика в Грозном", "Ножевая атака на полицейского стала первой в Чечне за 16 месяцев", "Аресты Белхароевых привлекли внимание Кадырова".

Автор: "Кавказский узел"

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