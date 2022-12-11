В Урус-Мартане начались рейды силовиков

11 декабря 2022, 22:58

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В городе идет поиск людей, наблюдавших за конфликтом двух силовиков, который закончился стрельбой.

Как сообщал "Кавказский узел", в ночь на 11 декабря в Урус-Мартане произошел конфликт между местными жителями и сотрудником ГИБДД. Силовик (по один данным сотрудник СОБР, по другим - резервист Росгвардии) дал пощечину сотруднику ГИБДД, а тот в ответ стал стрелять в землю. Свидетелями конфликта стали жители Урус-Мартана. На сообщение о конфликте отреагировал глава республики Рамзан Кадыров, который пообещал отправить в город подразделения силовиков.

В Урус-Мартане проходятся рейды по поиску жителей, наблюдавших за ссорой силовиков, сотрудники спецподразделений проверяют документы у водителей проезжающих машин в поисках очевидцев произошедшего, сообщает Telegram-канал "ЧП-Кавказ".

При этом канал опубликовал видео, на котором видна перекрытая дорога, стоящие машины и видно около 30 мужчин, которые вышли на дорогу. Однако относится видео к инциденту или к рейдам силовиков, канал не уточнил.

По информации Telegram-канала Baza конфликт начался с того, что силовик подъехал к посту ГИБДД и специально начал дрифтить (совершать управляемый занос). После перепалки силовик дал пощечину гаишнику, а тот в ответ открыл стрельбу. Вокруг собралась толпа зевак, и никто из них не попытался разнять конфликтующих.

Участник конфликта, по информации канала, задержан.

В город стянуты представители всех силовых структур республики, подтвердила в опубликованном сегодня вечером репортаже государственная телерадиокомпания "Грозный".

Напомним, что глава республики угрожал отправить в зону СВО всех, кто наблюдал за конфликтом. «Я даю поручение, чтобы сотрудники спецподразделений ЧР с завтрашнего утра направились в Урус-Мартан. У вас есть выбор – либо подеритесь с ними или мы вас отправим в зону проведения спецоперации. Докажите, что вы мужчины», – заявил Кадыров.

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