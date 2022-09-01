Родители школьников в Дагестане пожаловались на нехватку бесплатных учебников

01 сентября 2022, 10:14

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Дефицит бесплатных учебников наблюдается в школах городов и районов Дагестана, рассказали родители учеников. В Минобрнауки республики проблему объяснили нехваткой денег в бюджете.

Как сообщал "Кавказский узел", на нехватку учебников в школах в Дагестане родители жаловались и в прошлом году. Минобрнауки республики тогда также заявило, что проблема связана с дефицитом муниципальных бюджетов. При этом ведомство отчиталось о финансировании закупок книг для учеников 5-6 классов, а недовольным родителям остальных школьников посоветовало обращаться в местные администрации.

С началом этого учебного года от родителей, чьим детям не достались учебники, поступает очень много жалоб, написал 29 августа дагестанский блогер Расул Асад в своем Telegram-канале "Спросите у Расула", насчитывающем 40 471 подписчика.

"Не нужно верить заверениям учителей или директоров школ, что книг нигде нет. Вас не должно беспокоить, есть книга в наличии или нет", - сказано в сообщении.

О нехватке бесплатных учебников корреспонденту "Кавказского узла" рассказали жители нескольких городов и районов Дагестана. "В школе №26 Махачкалы сказали, что нет учебников для 9-го класса. Написали обращение в управление образования Махачкалы. Там нам ответили: третий год они не получают книги для 9-х классов, поэтому не имеют возможности распределить их по школам. Порекомендовали обратиться в Министерство образования Дагестана", - рассказала Раисат.

"У меня сын учится в 5-м классе. Учебников по английскому языку очень мало дали на класс и в ужасном виде, нет учебников по географии. Покупать не буду пока. Подожду несколько дней, надеюсь, выдадут", - пожаловалась махачкалинка Мадина.

Родители учеников 5-го класса в селе Османюрт Хасавюртовского района сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что в школе нет книг по математике, родному языку и английскому. В поселке Сулак Кизилюртовского района родители рассказали, что детям раздали бесплатно небольшое количество учебников, остальные пришлось докупать.

"У меня двое школьников. Выдали менее половины учебников. Остальные купили на рынке. Каждый учебник стоит от 200 до 500 рублей. Истратили около трех тысяч, это не считая других расходов на школу. Только за рабочие тетради, которые обязательны, заплатили 3 тысячи рублей", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" махачкалинка Индира.

В Минобрнауки Дагестана подтвердили нехватку бесплатных учебников. "Общая потребность обновления библиотечных фондов общеобразовательных организаций республики составляет более 2,5 млн экземпляров учебников на сумму более одного миллиарда рублей, это не включая учебники регионального компонента. Таким образом, учитывая дотационность республиканского бюджета, приобрести сразу такое количество учебников проблематично. В связи с этим закупка учебников осуществлялась в рамках выделенных бюджетных средств частично", - сообщил представитель министерства корреспонденту "Кавказского узла".

По данным Минобрнауки республики, обеспеченность учебниками в Дагестане на сегодня составляет около 80%.

"Для того чтобы нам закрыть всю потребность, нужны дополнительные средства. С учетом изменений в федеральных государственных образовательных стандартах, которые требуют замены учебников, мы будем обращаться в федеральный центр за помощью по их закупке", - сказали в министерстве.

Юрист Исмаил Магомедов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что обеспечение школьников учебниками регламентируется законом "Об образовании в Российской Федерации".

"Статья 35 гласит, что обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, организациями, осуществляющими образовательную деятельность, бесплатно предоставляются в пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, учебно-методические материалы и средства обучения. Финансирование осуществляется за счет федерального и местных бюджетов", - пояснил юрист.

Плату за учебники, по его словам, могут требовать только частные образовательные учреждения, но в некоторых из них учебники предоставляются бесплатно, отметил он.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot. Жители юга России также могут присылать нам сообщения с помощью SMS-сервиса +7 903 767 6060.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.