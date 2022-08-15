Прокуратура Кабардино-Балкарии. Фото: https://www.kbrria.ru

15 августа 2022, 20:18

Суд обязал власти обеспечить многодетных землей в Кабардино-Балкарии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд предписал администрациям пяти сел Черекского района сформировать реестр земельных участков для предоставления многодетным семьям, сообщила прокуратура Кабардино-Балкарии.

В ходе проверки соблюдения прав многодетных семей на предоставление бесплатных земельных участков выяснилось, что в администрации сельского поселения Жемтала на учете на очереди стоят восемь многодетных семей, при этом местные власти не исполнили требования законодательства. Прокуратурой района в адрес главы администрации Жемталы было внесено представление об устранении нарушений, но в ходе повторной проверки выяснилось, что ситуация не изменилась - "земельные участки не выдавались, реестр земельных участков не сформирован". Такие же нарушения выявлены в деятельности администраций сельских поселений Бабугент, Верхняя Балкария, Аушигер и Кашхатау, сообщила сегодня прокуратура Кабардино-Балкарии.

Прокуратура района обратилась с пятью исковыми заявлениями в Черекский районный суд с требованием признать бездействие администраций незаконным и обязать их создать реестр участков для многодетных семей, суд удовлетворил требования прокурора, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" писал о многодетной матери из Нальчика Алесе Абуллаевой, которая одна воспитывает 12 детей, в том числе восемь приемных и одного усыновленного. В мае 2021 года власти предоставили ей участок, однако оказалось, что построить дом здесь невозможно, так как на участке нет электричества, воды, дороги, рядом отсутствует социальная инфраструктура. Алеся Абуллаева требует от администрации Нальчика выделить ей землю, на которой можно начать строительство.

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*  21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Восемь многодетных семей вернули в очередь на землю в Эльбрусе", "Односельчане задержанного в Кабардино-Балкарии поддержали его требования к властям", "Житель Кабардино-Балкарии с семьей из 9 человек оказались под угрозой выселения из дома".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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