Суд обязал власти обеспечить многодетных землей в Кабардино-Балкарии

15 августа 2022, 20:18

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Суд предписал администрациям пяти сел Черекского района сформировать реестр земельных участков для предоставления многодетным семьям, сообщила прокуратура Кабардино-Балкарии.

В ходе проверки соблюдения прав многодетных семей на предоставление бесплатных земельных участков выяснилось, что в администрации сельского поселения Жемтала на учете на очереди стоят восемь многодетных семей, при этом местные власти не исполнили требования законодательства. Прокуратурой района в адрес главы администрации Жемталы было внесено представление об устранении нарушений, но в ходе повторной проверки выяснилось, что ситуация не изменилась - "земельные участки не выдавались, реестр земельных участков не сформирован". Такие же нарушения выявлены в деятельности администраций сельских поселений Бабугент, Верхняя Балкария, Аушигер и Кашхатау, сообщила сегодня прокуратура Кабардино-Балкарии.

Прокуратура района обратилась с пятью исковыми заявлениями в Черекский районный суд с требованием признать бездействие администраций незаконным и обязать их создать реестр участков для многодетных семей, суд удовлетворил требования прокурора, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" писал о многодетной матери из Нальчика Алесе Абуллаевой, которая одна воспитывает 12 детей, в том числе восемь приемных и одного усыновленного. В мае 2021 года власти предоставили ей участок, однако оказалось, что построить дом здесь невозможно, так как на участке нет электричества, воды, дороги, рядом отсутствует социальная инфраструктура. Алеся Абуллаева требует от администрации Нальчика выделить ей землю, на которой можно начать строительство.

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