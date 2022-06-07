Мэр Майкопа сообщил о гибели земляка на Украине

07 июня 2022, 14:52

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Рустам Антропов погиб на Украине, сообщил сегодня глава Майкопа. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее двух уроженцев Адыгеи.

"Кавказский узел" писал, что контрактник Дмитрий Муковоз стал первым уроженцем Адыгеи, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Житель Майкопа погиб на Украине, сообщил сегодня мэр города Геннадий Митрофанов. "Искренне соболезную семье нашего земляка Рустама Алексеевича Антропова, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине. Указом Президента Российской Федерации Рустам награжден орденом Мужества посмертно", - говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале Митрофанова.

Таким образом, с начала военной операции на Украине подтверждена гибель двух уроженцев Адыгеи. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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