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05 июня 2022, 20:42

Масочный режим и система QR-кодов отменены в Калмыкии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Антиковидные ограничения значительно сокращены в Калмыкии. Вместе с отменой масочного режима в республике разрешено проведение массовых мероприятий, однако до конца августа сохраняется запрет на работу предприятий общепита в ночное время.

Как писал "Кавказский узел", c 14 марта в Калмыкии был отменен карантин для учеников первых-четвертых классов, открылись организации дополнительного образования, детские центры и спортивные секции. 17 марта в республике отменены ограничения на посещение театров и концертных залов, а также требования по переводу половины сотрудников на дистанционку. В седине мая региональный оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Калмыкии продлил действие ограничительных мер в республике до 12 июня.

В Калмыкии отменен масочный режим и систему QR-кодов, в республике разрешены массовые мероприятия, спортивные соревнования и концерты в помещениях, сообщило сегодня на своем сайте "Общественное телевидение России".

Бату Хасиков подписал указ, отменяющий часть ограничений, связанных с распространением COVID-19, сообщил 4 июня официальный сайт главы Калмыкии.

В республике отменяются требования к работодателям по обеспечению сотрудников медицинскими масками. Теперь в помещениях разрешено проводить физкультурные и спортивные мероприятия, театральные представления, концерты и другие выступления на сценах, также продлевается разрешение на мероприятия, связанные с деятельностью органов политических партий. При этом все мероприятия должны соответствовать требованиям Роспотребнадзора.

Остальные антиковидные меры, включая ограничения на работу предприятий общепита после 23.00 и работу контрольных групп, сохраняются и продлеваются в Калмыкии до 21 августа. 

Согласно информации на сайте "Стопкоронавирус.рф" за 5 июня, за минувшие сутки в Калмыкии выявлено четыре случая заражения коронавирусом, госпитализирован один человек, 11 человек выздоровело. С начала пандемии выявлено 51 599 случаев заражения коронавирусом, умерли 843 пациента. 

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Власти Дагестана подготовили изоляторы для зараженных штаммом "омикрон", "Политики юга России раскритиковали федеральный законопроект о QR-кодах", "Суды по искам волгоградских антипрививочников выявили несовершенство законодательства".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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