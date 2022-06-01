Сельчане в Аджарии назвали недостаточной помощь властей после эвакуации

01 июня 2022, 11:01

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В аджарском селе Учхо проводится эвакуация более 20 семей на фоне угрозы схода оползня, сообщили в местной администрации. Сельчане пожаловались, что выделенных властями денег на аренду жилья не хватает, и потребовали увеличить размер помощи.

По данным местных властей, сегодня в аджарском селе Учхо проводится эвакуация более 20 семей, дома которых расположены в оползневой зоне. Власти выделили деньги из бюджета для временного съема жилья.

Для аренды временного жилья на каждую семью выделены около 250 лари (около 67 долларов), сообщил сотрудник местной администрации Джамбулат Меладзе, слова которого привело сегодня на своем сайте издание "Батумилеби".

В отчете, подготовленном Геологической службой Аджарии, говорится, что "необходимы детальные инженерные изыскания для планирования профилактических мероприятий на всей территории села", отметил Маладзе.

Житель села Учхо Бежан Деканадзе рассказал, что решение об эвакуации было принято чиновниками после того, как сельчане около недели назад побывали в мэрии и пожаловались угрозу схода оползня. Жители встретились тогда с мэром Хулойского муниципалитета Вахтангом Беридзе, рассказал Деканадзе. Его семья также в числе эвакуируемых, она состоит из пяти человек.

"Нам не сообщили, куда именно нас эвакуируют. Нам выделили 250 лари, на которые мы можем снять жилье в центре муниципалитета или в любом другом поселке. По словам мэра, на съемном жилье мы должны будем пожить около трех месяцев", – рассказал сельчанин.

Он также пожаловался, что у него возникли трудности с поиском съемного жилья. "Я уже побывал в 3-4 местах и ​​нигде не мог найти квартиру. Родственники живут далеко, не знаю, что делать. Свободные квартиры есть в Хуло, но 250 лари нам не по карману. Некоторые арендодатели требовали от нас 400 лари за квартиру", – сказал Деканадзе.

Почти все жители села Учхо имеют крупный рогатый скот, из-за чего им еще труднее найти арендное жилье. Оползневые процессы в селе Учхо развились в конце апреля, в грунте образовались трещины, добавил он.

По данным грузинского Института по освещению войны и мира в Грузии программа по переселению жителей оползневых зон оказалась неэффективной, поскольку многие жители, которым власти предложили новое жилье, посчитали его настолько неприемлемым, что предпочли вернуться в свои дома, которые находятся в зоне угрозы схода оползня.

При этом большинство наиболее пострадавших от оползней села расположены в высокогорных районах Аджарии.

В течение последних нескольких лет властям удалось расселить всего несколько сотен семей, хотя список заявителей является достаточно длинным, отмечается в сообщении, опубликованном на сайте института 15 апреля.

"Кавказский узел" также писал, что жители Грузии неоднократно жаловались на угрозы схода оползня и неэффективную помощь от властей. Так, 28 марта 2021 года несколько десятков жителей Тбилиси вышли на акцию протеста, во время которой пожаловались, что на возвышенности Вашлиджвари возник оползень из-за строительства дороги к элитному жилью на озере Лисистба. Они также указали, что в стране не осталось институтов, способных провести полноценную геодезическую экспертизу.

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