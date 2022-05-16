Чеченские эмигранты в Турции заявили об угрозе похищений их родственников

16 мая 2022, 14:34

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Чеченские политэмигранты в Турции заявили, что ожидают новой волны похищений своих родственников в Чечне после появления в соцсетях видео с избиением бывшего начальника отдела полиции села Гикало. Блогер Хасан Халитов указал на изменение риторики в угрозах руководителя ЧГТРК "Грозный" Чингиза Ахмадова, которые он озвучил после появления ролика, а правозащитник Руслан Кутаев осудил самосуд над бывшим силовиком.

Как сообщал "Кавказский узел", в Турции восемь человек обвинены в подготовке покушений на убийство чеченских политэмигрантов. Шесть из них были задержаны и арестованы в октябре 2021 года. Еще двое – Хамзат Докуев и Бадрудин Кимаев – были арестованы в марте того же года по подозрению в передаче "государственной конфиденциальной информации с целью политического или военного шпионажа". По данным агентства DHA, обвиняемый Бислан Расаев получал указания от советника главы Чечни Адама Делимханова, с которым был на связи, и от Казбека Дукузова, который разыскивается Интерполом за убийство журналиста Пола Хлебникова.

12 мая Telegram-канал Security Turkey, который создан для защиты безопасности чеченской диаспоры в Турции, распространил видео с избиением бывшего начальника отдела полиции селения Гикало в Чечене Беслана Эдилова. Инцидент, по информации Telegram-канала, произошел в Анталье, точная дата не указана, но за день до публикации видео, администраторы канала анонсировали появление этого ролика.

"Еще полгода назад появилась информация о том, что один из российских [бывших силовиков] находится на территории Турции. Спустя некоторое время неизвестные братья смогли выявить его, им оказался бывший начальник отделения полиции поселка Гикало (поселок Элиханова), Эдилов Беслан. При личной встрече неизвестные провели с Бесланом профилактическую беседу", – сказано в описании к видео в Telegram-канале.

На кадрах ролика идет разговор на чеченском языке. При этом несколько человек, лиц которых не видно, избивают мужчину, примерно 50-55 лет. Его изображение заретушировано. В субтитрах на русском языке мужчина отрицает свою причастность к грубым нарушениям прав человека в Чечне. Также он сказал, что приехал в Турцию с женой и детьми и просит не бить его. Оппоненты потребовали от него, чтобы он немедленно покинул Турцию.

Один из администраторов Telegram-канала Security Turkey сообщил, что видео было предоставлено "представителями диаспоры". Он также подтвердил, что представители диаспоры наблюдали за Эдиловым и что около полугода назад было отмечено его нахождение в Турции. Решение о встрече с ним было принято из-за наличия информации, что Эдилов причастен к грубому нарушению прав человека в Чечне, отметил он.

Перерыв в восемь месяцев с последнего инцидента с другими чеченскими силовиками, Абдурахманом Ибрагимовым (ранее упоминался также как Мадуев, – прим. "Кавказского узла") и Ахмедом Арсанукаевым, администратор Telegram-канала объяснил тем, что решение о встрече с Эдиловым было принято, как только у представителей диаспоры появилась такая возможность. "Эдилов основное время проводил в Чечне и периодически приезжал в Анталью. В Турции он почти всегда ходил с женой и детьми, и [представители диаспоры] ждали момента, пока Беслан будет один", – сказал он.

Администратор Telegram-канала также не исключил усиления давления на родственников противников властей Чечни после инцидента с Эдиловым.

12 мая руководитель ЧГТРК "Грозный" Чингиз Ахмадов опубликовал видео в своем Telegram-канале видео с оскорблениями в адрес представителей чеченской диаспоры Турции. Также он высказал угрозы в их адрес. "Вы будете рыдать и молить о пощаде, а это обязательно будет. Ждите", – заявил Ахмадов.

В обращении Ахмадова к причастным к избиению Эдилова отсутствуют объявления "кровной мести" и прочих противозаконных с точки зрения российского законодательства угроз. Смена риторики на нейтральные формулировки может быть объяснена общественным резонансом, вызванным угрозами, высказанными ранее депутатом Госдумы Адамом Делимхановым в адрес семьи бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Реакция со стороны властей Чечни на историю с Эдиловым вполне вероятна, предположил чеченский оппозиционный блогер Хасан Халитов, проживающий в Турции.

"Думаю, давление последует на родных, если точно узнают, кто был на месте "профилактики". А возможно, как и раньше, будут притеснять самых удобных себе, чтобы напугать всех врагов режима, которые проживают в Турции. Насколько мне известно, [с последних задержаний] всех оставили в покое, но забрали у всех загранпаспорта, чтобы они не смогли уехать за границу, и моего брата принудили поехать на Украину воевать. По делу Эдилова пока никого не задерживали, насколько я знаю, но не исключено, что будут задерживать", – сказал Халитов корреспонденту "Кавказского узла".

С 22 по 24 декабря 2021 года о похищении родственников в Чечне сообщили критики Кадырова Тумсо Абдурахманов, Минкаил Мализаев и Хасан Халитов, также сообщалось о похищении близких основателя "Вайфонда" Мансура Садулаева и директора правозащитной организации Human Rights Center Ichkeria Аслана Арцуева. 25 декабря 2021 года стало известно о похищении 37 родных Абубакара Янгулбаева, позднее часть из них была отпущена. С 22 декабря 2021 года было похищено более 60 родственников живущих за границей России оппозиционных блогеров и правозащитников, сообщили правозащитники.

Блогер Хасан Халитов также указал на бесперспективность силового давления на родственников критиков Рамзана Кадырова. Он отметил, что информации о ранее задержанных в Турции и причастных, в том числе, к возможному покушению на его убийство, пока нет.

Сейчас внимание властей в Чечне и спецслужб России сконцентрировано на Украине, а потому инцидент в Турции уйдет на второй план, убежден президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. Также он осудил расправу над бывшим силовиком Эдиловым, призвав соотечественников воздержаться от самосуда. "Про Эдилова я ничего не слышал, ничего о нем не знаю, как причастного к [нарушению прав человека]. Мне не понравилось его избиение и вопросы, которые ему задавались при разговоре, кого он бил или нет. Никто не имеет права совершать насильственные действия. О совершении преступления должно быть заключение и соответствующее наказание, а не ловить на улице и кого-то наказывать", – сказал Кутаев.

Расследование в отношении группы Расаева продолжается, информацию об освобождении кого-либо из них представителям диаспоры не сообщали, рассказал на условиях анонимности в комментарии корреспонденту "Кавказского узла" представитель чеченской диаспоры, руководитель общественной организации северо-кавказцев в Турции.

"По группе Расаева есть информация, что расследование продолжается, прокурор требует высшую меру наказания, их обвиняют в шпионаже, это не голословно, там есть доказательства. Также они обвиняются в подготовке заказных убийство чеченских политэмигрантов, дело продолжается, пока оно полностью не расследовано", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, до Расаева была задержана очень влиятельная группа, лидером которой был Докуев Хамзат. В 2014-2015 годах он также выезжал в Турцию, Украину, Сирию, готовил покушения. Сообщалось, что тогда были задержаны люди, которые были с ним вместе, а ему удалось уехать отсюда. Сейчас с ним задержана небольшая группа, в том числе турецких граждан, сообщил активист.

Представитель чеченской диаспоры в Турции также предположил, что на фоне проведения спецоперации на Украине активность сторонников властей Чечни в Европе начнет снижаться, и они будут пытаться закрепиться в Турции и Арабских Эмиратах. "Они будут пытаться пустить тут корни, отдыхать, работать здесь, потому что Европа для них полностью закрыта. Но, полагаю, они отдают себе отчет, что это перестало быть для них столь безопасным, как ранее", – считает он.

В диаспоре также серьезно отнеслись к угрозам руководителя ЧГТРК "Грозный" Чингиза Ахмадова в адрес представителей диаспоры, добавил он. "На счет заявления Ахмадова эти угрозы всегда поступают", – сказал активист.

Турецкий опыт взаимодействия с кадыровцами распространен и в Европе, отметил блогер Тумсо Абдурахманов.

"В Европе подобная практика возмездия тоже встречается, но реже... В Европе сложнее, тут власти агрессивней реагируют на подобное", - сказал Абдурахманов.

Активизация чеченских политэмигрантов стала следствием их самоорганизации, считает главный редактор информационного проекта "Голос Турции" Сахиб Бекир. Также он указал на существенную численность этих эмигрантов. "Именно в Турции живет большинство чеченской диаспоры. И в последнее время из-за антимигрантских и исламофобских настроений все больше чеченцев из стран Европы переезжают в Турцию, особенно чеченцы из Франции", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом он исключил причастность спецслужб к нападениям в Турции на жителей Чечни. "Я абсолютно уверен в том, что такого взаимодействия нет, так как это не методы турецких спецслужб, в Турции такие дела происходят иначе. Но вот то, что могут иногда закрывать глаза на подобное – это возможно", – указал аналитик.

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Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

*ИГ – организация решением Верховного суда России признана террористической, ее деятельность на территории России запрещена.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.