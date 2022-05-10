Родных военного из Дагестана возмутило отсутствие помощи властей с доставкой тела

10 мая 2022, 08:02

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Родственники погибшего во время спецоперации на Украине военнослужащего Тамерлана Ильясова из Ахтынского района Дагестана во время церемонии прощания с ним подвергли критике власти района. Местная администрация не обеспечила доставку тела погибшего военного в родное село, а ее сотрудники не явились на церемонию прощания с офицером, пожаловались они.

Как сообщал "Кавказский узел", к 9 мая общее число уроженцев Дагестана, погибших во время спецоперации на Украине, достигло 102.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

9 мая в соцсети "ВКонтакте" в группе "Голос Дагестана" был опубликован ролик, на кадрах которого жительница Ахтынского района подвергла критике местные власти за отсутствие помощи от чиновков с транспортировкой тела ее племянника, погибшего во время спецоперации на Украине.

Действие на видео происходит во время церемонии прощания с погибшим военным. Женщина выступает перед собравшимися, она говорит речь в микрофон. "Я преклоняюсь перед всеми героями войны 1941-1945 годов, я встаю на колени перед теми детьми и ребятами, которые сейчас воюют. Это не только перед моим племянником, я перед своим племянником два раза встаю на колени. Ахтынцы, запомните, это ваш герой нашего времени", – эмоционально сказала женщина. При этом она указала рукой на портрет погибшего военного, который держал в руках стоявший позади нее молодой человек.

После этого женщина сделала шаг в сторону от трибуны и встала на колени. Затем она вернулась к микрофону. "Но мне очень стыдно за администрацию Ахтынского района, очень стыдно", – заявила она в микрофон, после чего его отключили.

Женщина потребовала, чтобы микрофон был включен. Однако он остался выключенным. После этого она, повысив голос, продолжила свою речь. "Мне очень стыдно, что так получилось, что никто достойно не встретил моего племянника. Столько красивых слов вы сказали, хоть достойно можно же было встретить. Он офицер, его надо было достойно встретить", – прокричала женщина.

Еще одна участница церемонии, стоявшая позади выступавшей, заявила, что погибший военный был командиром. Стоявший рядом с чиновниками молодой человек, который держал в руках портрет погибшего военного, также стал им выговаривать претензии. "Позорники", – заявил в свою очередь автор ролика.

"Даже выключили микрофон. Выключили!" – возмутилась еще одна участница мероприятия.

К 07.30 мск 10 мая этот ролик в группе "Голос Дагестана", на которую подписаны более 122 тысяч пользователей, набрало 282 отметки "нравится" и 202 комментария. Большая часть их авторов раскритиковала чиновников.

Между тем пользователь Рамиз Алимов 9 мая на своей странице в соцсети пояснил, что речь идет о погибшем на Украине военнослужащем Тамерлане Ильясове.

"В ходе ожесточенного боя погиб мой брат Тамерлан. В 21 год, на передовой, он проявил себя грамотным организатором и руководителем, за что ему доверили командование ротой. Он смело повёл за собой солдат, личным примером подавая пример для всех сослуживцев. <…> 7 мая я и его родной дядя, который ему был как отец, забрали тело. Но никто из администрации и военкомата нам не помог в этом тяжёлом деле. Никто не встретил и не сопроводил его в пути, ни даже на въезде в его родное село. Руководство района даже не удосужились ни выразить соболезнования родителям героя и почтить память на похоронах. Никто кроме имама не сказал слов памяти о нём", – написал Алимов на своей странице в соцсети.

Эта запись на странице Рамиза Алимова к 07.30 мск 5 мая набрала 82 отметки "нравится" и 52 комментария. Большая часть их авторов также подвергла критике чиновников.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.