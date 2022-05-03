Майнинговая ферма ликвидирована в Махачкале

03 мая 2022, 08:02

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Полицейские ликвидировали в Махачкале майнинговую ферму, оборудование которой располагалась по проспекту Амет-Хана Султана, сообщило МВД по Дагестану.

По данным МВД Дагестана, в организации майнинговой фермы заподозрен 33-летний житель Махачкалы.

Майнинг ферма располагалась по проспекту Амет-Хана Султана, уточнили в полиции. "Установлено, что в период с января по 15 апреля 2022 года мужчина, в арендуемом нежилом помещении по проспекту А.Султана, занимался выработкой цифровой валюты, для чего подключился к ЛЭП, проходившей неподалеку", – сообщило 2 мая в своем Telegram-канале МВД по Дагестану.

Чтобы у контролеров не возникло претензий, махачкалинец установил приборы учета электричества и открыл лицевой счет, но позже потреблял электроэнергию безучетно. В помещении полицейские обнаружили и изъяли 78 аппаратов для выработки криптовалюты. "Ущерб сетевой компании устанавливается", – отметило ведомство.

"Кавказский узел" также писал, что 22 марта энергетики совместно с силовиками обнаружили в Махачкале майнинг-ферму, оборудование которой располагалось в Редукторном поселке.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.