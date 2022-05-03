03 мая 2022, 08:02

Майнинговая ферма ликвидирована в Махачкале

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Полицейские ликвидировали в Махачкале майнинговую ферму, оборудование которой располагалась по проспекту Амет-Хана Султана, сообщило МВД по Дагестану.

По данным МВД Дагестана, в организации майнинговой фермы заподозрен 33-летний житель Махачкалы.

Майнинг ферма располагалась по проспекту Амет-Хана Султана, уточнили в полиции. "Установлено, что в период с января по 15 апреля 2022 года мужчина, в арендуемом нежилом помещении по проспекту А.Султана, занимался выработкой цифровой валюты, для чего подключился к ЛЭП, проходившей неподалеку", – сообщило 2 мая в своем Telegram-канале МВД по Дагестану.

Чтобы у контролеров не возникло претензий, махачкалинец установил приборы учета электричества и открыл лицевой счет, но позже потреблял электроэнергию безучетно. В помещении полицейские обнаружили и изъяли 78 аппаратов для выработки криптовалюты. "Ущерб сетевой компании устанавливается", – отметило ведомство.

"Кавказский узел" также писал, что 22 марта энергетики совместно с силовиками обнаружили в Махачкале майнинг-ферму, оборудование которой располагалось в Редукторном поселке.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Отказ регионального оператора от работы осложнил вывоз мусора в Махачкале", "Идея бесплатного кафе для семей дагестанских военных вызвала споры в сети", "22 человека пострадали от отравления в Дагестане".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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