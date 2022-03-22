Майнинг-ферма. Фото pixabay.com

22 марта 2022, 08:59

Майнинг-ферма обнаружена в Махачкале

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Энергетики совместно с силовиками обнаружили в Махачкале майнинг-ферму, оборудование которой располагалось в Редукторном поселке, рапортовало Минэнерго Дагестана.

Майнинговая ферма была обнаружена специалистами горэлектросетей Махачкалы совместно с сотрудниками МВД по Дагестану.

Майнинг-ферма в Махачкале. Стопкадр из видео в Telegram-канале Минэнерго Дагестана https://t.me/minenergord/1058Оборудование для добычи криптовалюты обнаружено на территории Редукторного посёлка, сообщило Миноэнерго Дагестана. "Обнаружено 84 единиц оборудования для генерации криптовалют. Потребление электрических мощностей майнинговой фермой составляло порядка 240 кВт в час, когда по договору техприсоединения выдана мощность 15 кВт в час", – сказано в сообщении, опубликованном в ночь на 22 марта в Telegram-канале министерства.

К публикации также прикреплено видео, на кадрах которого показан металлический контейнер, установленный на территории домовладения. Также на кадрах ролика показаны видеокамеры, прикрепленные к ограде территории, их объектив направлен на пространство вокруг контейнера. "Характерный звук майнинг-фермы. Контейнер обнаружен. Видеонаблюдение", – сказал автор ролика.

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"Кавказский узел" также писал, что 18 июня 2021 года энергетики ликвидировали две майнинг-фермы в Кизилюртовском районе Дагестана, общий ущерб от работы которых составил порядка 30 млн рублей.

Примечание:

"Отказ регионального оператора от работы осложнил вывоз мусора в Махачкале", "Идея бесплатного кафе для семей дагестанских военных вызвала споры в сети", "22 человека пострадали от отравления в Дагестане".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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