Майнинг-ферма обнаружена в Махачкале

22 марта 2022, 08:59

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Энергетики совместно с силовиками обнаружили в Махачкале майнинг-ферму, оборудование которой располагалось в Редукторном поселке, рапортовало Минэнерго Дагестана.

Майнинговая ферма была обнаружена специалистами горэлектросетей Махачкалы совместно с сотрудниками МВД по Дагестану.

Оборудование для добычи криптовалюты обнаружено на территории Редукторного посёлка, сообщило Миноэнерго Дагестана. "Обнаружено 84 единиц оборудования для генерации криптовалют. Потребление электрических мощностей майнинговой фермой составляло порядка 240 кВт в час, когда по договору техприсоединения выдана мощность 15 кВт в час", – сказано в сообщении, опубликованном в ночь на 22 марта в Telegram-канале министерства.

К публикации также прикреплено видео, на кадрах которого показан металлический контейнер, установленный на территории домовладения. Также на кадрах ролика показаны видеокамеры, прикрепленные к ограде территории, их объектив направлен на пространство вокруг контейнера. "Характерный звук майнинг-фермы. Контейнер обнаружен. Видеонаблюдение", – сказал автор ролика.

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"Кавказский узел" также писал, что 18 июня 2021 года энергетики ликвидировали две майнинг-фермы в Кизилюртовском районе Дагестана, общий ущерб от работы которых составил порядка 30 млн рублей.