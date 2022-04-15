Суд оштрафовал ингушского политика за дискредитацию вооруженных сил

15 апреля 2022, 17:04

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Магасский районный суд признал главу регионального отделения партии "Гражданская инициатива" Ваху Картоева виновным в дискредитации вооруженных сил и назначил штраф в 40 тысяч рублей за пацифистский пост в соцсети. Картоев не признал своей вины, решение суда обжаловано, сообщил сегодня его адвокат.

Суд признал главу регионального отделения партии "Гражданская инициатива" Ваху Картоева виновным в размещении 24 февраля на странице ингушского отделения партии в Instagram* пацифистского поста, который, по мнению суда, дискредитирует Вооруженные силы России (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП), сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Магомед-Басир Оздоев. Картоев свою вину не признал, сказал он.

Согласно решению суда (имеется в распоряжении "Кавказского узла"), Картоев на заседании суда говорил, что страница отделения партии в Instagram* была создана в 2021 году в период выборов, но сам он ей с тех пор не пользовался, кто ей пользовался - не знает. "Картоев указал, что страница имеет более пяти пользователей, которые делают публикации, и он не входит в число этих пользователей", - сказал Оздоев.

Адвокат подчеркнул, что в материалах дела нет доказательств вины Картоева, "что это именно он опубликовал этот пост". "Но суд просто взял и оштрафовал человека", - отметил защитник.

По его словам, решение суда уже обжаловано. "С решением суда мы не согласны. Как минимум потому, что публикация была сделана до того, как была введена в КоАП новая статья, 20.3.3 (статья была внесена в КоАП 4 марта - "Прим. "Кавказского узла"). То есть на момент публикации, 24 февраля, это не было правонарушением", - сказал адвокат.

На 16.20 мск 14 апреля на странице ингушского отделения партии "Гражданская инициатива" нет постов от 24 февраля, а также постов пацифистской направленности.

"Кавказский узел" также писал, что силовики заподозрили трех жителей Ингушетии в распространении фейков о военных. Две публикации были размещены в мессенджере и еще одна в соцсети, отчиталось 1 апреля республиканское МВД.

Вечером 25 марта журналистка Изабелла Евлоева сообщила в своем Telegram-канале, что против нее возбуждено уголовное дело о распространении ложных сведений об использовании российской армии после того, как она опубликовала пост об участии детей в акции в поддержку спецоперации на Украине.

Изабелла Евлоева – главный редактор оппозиционного ингушского издания "Фортанга", также она ведет Telegram-канал "Не женщина, а журналистка", на который подписаны 1325 человек. Евлоева пишет о событиях в Ингушетии, в том числе о конфликте по поводу границ Чечни и Ингушетии и преследованиях ингушских активистов. В октябре 2021 года Евлоева рассказала корреспонденту "Кавказского узла" о частых претензиях Роскомнадзора к "Фортанге", которые назвала попыткой ограничить свободу слова в Ингушетии.

Напомним также, что 27 января члены "Гражданской инициативы" со ссылкой на очевидцев сообщили о задержании блогера и члена партии Адама Хамчиева по подозрению в хранении переделанного из травматического в боевой пистолета и трех патронов. Однопартийцы связали преследование Хамчиева с его общественной активностью. В ходе своей деятельности Адам Хамчиев вступал в конфликты с чиновниками, в последнее время ему стали угрожать, причем люди, наделенные властью, рассказала его мама Наташа. Много угроз Хамчиеву стало поступать после того, как он озвучил проблемы в перинатальном центре Ингушетии, отметил председатель ингушского отделения партии "Гражданская инициатива" Магомед Хазбиев.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.