Азербайджанский журналист заподозрен в вымогательстве

14 апреля 2022, 11:56

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Учредитель и главный редактор азербайджанского новостного сайта Cenub.az Захир Аманов задержан по подозрению в вымогательстве.

Полиция задержала Аманова днем 13 апреля в офисе редакции в Масаллинском районе Азербайджана, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из местных активистов, пожелавший не называть свое имя.

"Он (Захир Аманов) якобы у кого-то местного чиновника вымогал деньги", - сказал активист.

Контактный телефон, указанный на сайте редакции Cenub.az, оказался выключенным. Близкие и адвокат Аманова пока недоступны для комментариев.

В пресс-службе МВД Азербайджана подтвердили задержание Аманова на основании жалобы главы администрации села Сыгдаш Масаллинского района Исрафила Алиева. В жалобе указано, что Аманов разместил компрометирующий заявителя материал, пояснили в полиции.

Начато уголовное дело по ст. 182.1 УК Азербайджана (вымогательство путем угроз), по ней предусмотрено наказание от трех до пяти лет лишения свободы, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе ведомства.

Соучредитель и директор "Бакинского пресс-клуба" (БПК), председатель журналистского объединения Yeni nasil ("Новое поколение") Ариф Алиев сообщил, что Аманов содержится в Масаллинском районном управлении полиции, ему назначен адвокат за счет государства, в течение 48 часов суд рассмотрит меру пресечения в виде ареста.

"Заира Аманова мы знаем в течение 30 лет как руководителя одного из ведущих региональных СМИ Азербайджана, профессионального журналиста. Поэтому обвинение о том, что он якобы вымогал деньги у руководителя сельской администрации и был пойман с поличным, для нас выглядит неправдоподобным и сфабрикованным. Мы будет отслеживать дело. Пока у него адвокат по назначению. Но мы планируем усилиями журналистских организаций привлечь адвоката, специализирующегося на вопросах защиты журналистов", - сказал Алиев корреспонденту "Кавказского узла".

Алиев также отметил, что в последнее время журналист жаловался на напряженность в отношениях с главой Масаллинского района, выражавшего недовольство тем, что журналист писал о социальных проблемах и плохом управлении в районе.

По словам директора агентства Туран Мехмана Алиева, Заир Аманов в 2008-2012 гг. сотрудничал с этим СМИ в рамках проекта развития расследовательской журналистики в регионах Азербайджана. Аманов освещал факты нарушения прав граждан в южном регионе, неэффективного использования государственных ресурсов, рассказывал о неразвитой инфраструктуре сельской местности, социальных проблемах населения, отметил Мехман Алиев.

Заир Аманов окончил факультет журналистики Бакинского госуниверситета и проходил профессиональные курсы в США, Польше, Литве, Чехии, Литве, Украине, Турции и других странах. Он руководит сайтом Cenub.az и Youtube-каналом cenub xabar tv более 10 лет, а до этого возглавлял газеты "Масаллы", "Масаллинские новости" и "Южные новости". Вместе с Йылдырымом Шукурзаде Аманов является соавтором книг "Эта крепость - наша крепость" и "Историко-культурные памятники Масаллы", следует из информации, опубликованной на сайте Cenub.az.

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Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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