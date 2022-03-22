МВД оценило в 5 миллионов ущерб от вырубки деревьев в Кабардино-Балкарии

22 марта 2022, 20:09

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Житель Кабардино-Балкарии заподозрен в незаконной вырубке деревьев в Лескенском районе, сообщило МВД.

По данным ведомства, 34-летний местный житель был задержан во время погрузки незаконно вырубленных деревьев породы бук восточный на окраине села Аргудан.

"На месте происшествия оперативники обнаружили 3 бука восточного, которые мужчина при помощи бензопилы распилил на 9 кряжей длиной от 3 до 3,5 метра. При погрузке распиленного дерева в грузовик подозреваемый был задержан сотрудниками полиции. Сумма причиненного ущерба государству составила свыше 5 миллионов рублей", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте МВД по Кабардино-Балкарии.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК России (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сказано в сообщении ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал о незаконной вырубке 36 деревьев в столице Дагестана в июле 2021 года. Минприроды оценило ущерб почти в полмиллиона рублей.

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