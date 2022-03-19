Прекращена работа общественного транспорта в Степанакерте

19 марта 2022, 15:41

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Власти Степанакерта приняли решение в условиях сильного снегопада не запускать внутригородской транспорт из соображений безопасности. Межрайонные автобусные рейсы также отменены в связи с непроходимостью дорог.

"Из-за сильного снегопада внутригородская транспортная бригада не вышла на работу. В настоящий момент предприятия, обслуживающие дороги всех направлений на территории республики, проводят работы по уборке снега. Однако поток снега не прекращается, и в связи с вопросами безопасности запустить внутригородской транспорт пока не представляется возможным", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" начальник отдела производственной инфраструктуры аппарата Степанакертского муниципалитета Эдгар Аванесян.

Большинство автобусных рейсов между столицей и районными населенными пунктами из-за снегопада отменены, проинформировали в степанакертском автовокзале.

В министерстве градостроительства Нагорного Карабаха отметили, что работы по уборке снега, начавшиеся рано утром, не прекращаются. "Предприятия, обслуживающие дороги, проводят работы по уборке снега во всех направлениях на территории республики. Так как снег не прекращается, периодически очищаются автотрассы Степанакерт - Дрмбон - Мартакерт, Степанакерт - Ннги - Мартуни, Степанакерт - Кармир Шука, Гетаван - Дрмбон - Мартакерт и межгосударственная трасса Степанакерт - Бердзор", - сообщили в пресс-службе ведомства корреспонденту "Кавказского узла".

На территории Нагорного Карабаха в связи с непогодой есть труднопроходимые дороги, отметили в Службе по чрезвычайным ситуациям МВД. "Все межобластные дороги, а также участок Лисагор межгосударственной автомагистрали "Степанакерт - Шуши - Бердзор" - труднопроходимые. В высокогорных поясах - низкая видимость. Во всех районах республики идет снег, параллельно ведутся работы по очистке от снега", - сказал глава пресс-службы МВД Нагорного Карабаха Унан Тадевосян.

В Гидрометцентре Нагорного Карабаха сообщили, что снегопад идет непрерывно больше суток, высота выпавшего снега достигла почти 50 сантиметров. "Непрерывный снегопад длится почти сутки и, по прогнозам, в ближайшее время не прекратится. Больше всего снега выпало в Степанакерте. В районах осадков чуть меньше, местами мокрый снег", - сказала сотрудница центра корреспонденту "Кавказского узла".

Житель Степанакерта Эдуард Гаворгян рассказал, что не смог сегодня воспользоваться автомобилем, так как снегу выпало много. "Пешком пошел в магазин. Остальные члены семьи сидят дома. Суббота, на работу ходить не надо, потому надобности в общественном транспорте нет", - сказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Житель Аскерана Левон Аванесян сообщил, что утром смог уехать в Степанакерт на общественном транспорте и таким же образом вернулся днем домой. По его словам, "количество рейсов из Аскерана в Степанакерт сократилось, но и людей не так много - почти все сидят дома в такую погоду".

"Сегодня дали газ, в домах тепло, потому снегопад не страшен", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" жительница Степанакерта Лусик Симонян.

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По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Степанакерте сегодня в течения дня идет снег с дождем, который продолжится и ночью. Днем температура составляет -3 градуса, ночью понизится до -4, скорость ветра составит от 3 до 1 метра в секунду. 20 марта вновь ожидается снегопад при температуре -3 и скорости ветра 3 м/с. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.