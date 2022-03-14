Военно-Грузинская дорога закрыта для всех машин

14 марта 2022, 07:37

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Проезд всех видов транспорта по Военно-Грузинской дороге запрещен из-за ухудшения погодных условий, сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

Как сообщал "Кавказский узел", ограничения на движение по Военно-Грузинской дороге последний раз вводились 9 февраля, спасатели тогда закрыли трассу для грузового транспорта. На следующий день эти ограничения были сняты.

Из-за непогоды на Военно-Грузинской дороге запрещено движение всех машин, сообщило управление МЧС по Северной Осетии. "В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, <…> запрещено движение для всех видов автотранспорта на участке город Владикавказ – населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте ведомства.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", на 07.35 мск на въезде в Россию из Грузии видна длинная очередь грузовиков, конца которой не видно из-за поворота. На выезде из России в Грузию машин нет. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, указано в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто планирует поехать в Грузию на автомобиле, собраны в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс" на "Кавказском узле".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда идет снег при температуре воздуха -13 градусов, скорость ветра – один метр в секунду. В ночь на 15 марта также ожидается снег, температура понизится до -16 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.