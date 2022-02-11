Азербайджанский военнослужащий. Фото: Министерство обороны Азербайджана

11 февраля 2022, 13:00

Азербайджан обвинил Армению в обстреле позиций в Кельбаджаре

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Армянские военные обстреляли позиции азербайджанской армии в Кельбаджаре, потерь в личном составе нет, сообщило Минобороны Азербайджана.

"11 февраля с 08:50 до 09:00 (с 07.50 по 08.00 мск) армянские вооруженные силы без каких-либо причин обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в поселке Зейлик Кельбаджарского района со стороны села Верхняя Шорджа Басаркечарского района (Гегаркуникская область Армении - прим. "Кавказского узла") Армении", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

По данным ведомства, действия противника были остановлены ответным огнем. "Потерь в личном составе и технике у азербайджанской стороны нет. В настоящее время ситуация на этом направлении стабильная, оперативная обстановка находится под контролем азербайджанских подразделений", - сказано в сообщении.

Напомним, 10 февраля Минобороны Азербайджана также сообщало, что армянские военные обстреляли позиции в Кельбаджарском районе, после чего, по данным ведомства, был открыт ответный огонь. Однако Минобороны Армении заявило, что эта информация не соответствуют действительности.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".

Примечание:

"Минобороны Азербайджана заявило об обстрелах позиций на границе с Арменией", "Азербайджанский военнослужащий погиб на границе", "Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в обстрелах на границе".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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