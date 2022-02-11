Азербайджан обвинил Армению в обстреле позиций в Кельбаджаре

11 февраля 2022, 13:00

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Армянские военные обстреляли позиции азербайджанской армии в Кельбаджаре, потерь в личном составе нет, сообщило Минобороны Азербайджана.

"11 февраля с 08:50 до 09:00 (с 07.50 по 08.00 мск) армянские вооруженные силы без каких-либо причин обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в поселке Зейлик Кельбаджарского района со стороны села Верхняя Шорджа Басаркечарского района (Гегаркуникская область Армении - прим. "Кавказского узла") Армении", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

По данным ведомства, действия противника были остановлены ответным огнем. "Потерь в личном составе и технике у азербайджанской стороны нет. В настоящее время ситуация на этом направлении стабильная, оперативная обстановка находится под контролем азербайджанских подразделений", - сказано в сообщении.

Напомним, 10 февраля Минобороны Азербайджана также сообщало, что армянские военные обстреляли позиции в Кельбаджарском районе, после чего, по данным ведомства, был открыт ответный огонь. Однако Минобороны Армении заявило, что эта информация не соответствуют действительности.

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