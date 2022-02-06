Шесть выходцев с Северного Кавказа стали чемпионами России по греко-римской борьбе

06 февраля 2022, 20:35

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В числе победителей чемпионата России по греко-римской борьбе, прошедшего в Суздале, один спортсмен из Кабардино-Балкарии, два чеченских борца и три выходца из Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", в Суздале проходит чемпионат России по греко-римской борьбе. Уроженцы Дагестана Милад Алирзаев и Магомед Ярбилов завоевали сегодня на чемпионате золотые медали.

Представляющий Москву уроженец Дагестана Курбан Нажмудинов стал победителем соревнований в самой тяжелой весовой категории – до 130 кг. В финальном поединке Нажмудинов не оставил шансов двукратному медалисту чемпионатов Европы Виталию Щуру, выиграв у него со счетом 9:1, передает РИА "Дагестан".

Милад Алирзаев (Дагестан) победил в категории до 87 кг. Абуязид Манцигов (борец чеченского происхождения, представляет Владимирскую область) победил в категории до 77 кг, а Ибрагим Лабазанов (чеченец по национальности, представляет Санкт-Петербург) победил в категории до 63 кг. Адам Гаужаев (уроженец Кабардино-Балкарии, представляет Московскую область) победил в категории до 67 кг. Магомед Ярбилов (уроженец Дагестана, представляет Ростовскую область) победил в категории до 72 кг, сообщает на своем сайте Федерация спортивной борьбы России.

Одержав пять побед в отборочном цикле и полуфинале своей весовой категории, Адам Гаужаев должен был встретиться в решающей схватке с лидером второй части турнирной сетки Назиром Абдулаевым из Краснодарского края. Однако Абдуллаев вынужден был отказаться от борьбы за «золото», по медицинским показаниям, пишет РИА "Кабардино-Балкария".

Среди других призеров также есть спортсмены из регионов юга России. Серебряные медали получили Жамболат Локъяев (Мордовия - Кабардино-Балкария), Анвар Аллахъяров (уроженец Дагестана, представляет Московскую область), Александр Чехиркин (Ростовская область), Назир Абдуллаев (Краснодарский край).

"Бронзу" чемпионата получили Мавлуд Ризманов (Ростов) и Амаяк Осипов (Краснодарский край), Георгий Тибилов (Московская область - Северная Осетия-Алания), Мяхди Яхьяев (Ростовская область), Валерий Желдашев (Кабардино-Балкария), Ауэс Гонибов (Краснодарский край).

Чемпионат России по греко-римской борьбе проходит со 2 по 7 февраля в Суздале, в спорткомплексе "Суздаль Арена", информировала на своем сайте Федерация спортивной борьбы России.