Родственники призвали вернуть в Северную Осетию участников бунта в колонии

11 января 2022, 12:11

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Близкие почти три месяца не знают о местонахождении заключенных, отправленных в Махачкалу после бунта во владикавказской колонии, пожаловались родственники участников беспорядков. Они попросили главу Северной Осетии помочь с возвращением осужденных в республику.

Как писал "Кавказский узел", 15 октября 2021 года в колонии №1 строгого режима во Владикавказе произошли беспорядки. По данным ФСИН, двое заключенных из штрафного изолятора во время обысков отказались подчиниться требованиям сотрудников и призвали других осужденных к бунту. Следователи возбудили уголовное дело об организации и участии в массовых беспорядках. По их версии, в бунте участвовали не менее 200 заключенных. 16 октября стало известно, что 36 наиболее активных участников бунта перевели в колонию строгого режима в Дагестане.

Родственники заключённых, бунтовавших в исправительной колонии, добиваются их возвращения в Северную Осетию, говорится в аннотациях к видеоролику, опубликованному сегодня, в частности, в Telegram-канале Mash Gor, насчитывающем 15,7 тысячи подписчиков, и в Instagram-паблике "Ирон Бонвæрнон", на который подписаны 42,2 тысячи пользователей.

На кадрах видны пять женщин и мужчина, стоящие около входа в административное здание. Что побудило их собраться, в ролике рассказывает одна из женщин. На видео наложены субтитры, там же указано имя женщины – Виктория Цопанова.

"Уже третий месяц, три месяца мы не знаем ничего о судьбе наших родственников-заключенных, которые были вывезены 16 ноября (вероятно, речь о 16 октября. – Прим. "Кавказского узла") с территории ИК-1. Мы только из неофициальных источников узнали, что они находятся в Махачкале, в тюрьме. Мы поехали передавать передачи, [и тогда] нам стало известно, что их вывезли из Махачкалы, они теперь находятся в Астрахани", - говорит на видео женщина.

По ее словам, УФСИН "отказывается предоставлять" родственникам заключенных "какую-либо информацию". "Официально, где наши родственники, никто ничего не знает, и о дальнейшей их судьбе тоже. Мы пришли к главе республики [Сергею Меняйло] с просьбой, чтобы хоть как-то походатайствовал, чтобы их вернули сюда, так как многим матерям, женам ездить искать своих родственников неизвестно где и как – это очень трудно", - пояснила родственница заключенного.

Она уточнила, что задавала руководству колонии вопрос о том, законно ли было вывозить заключенных "так далеко за пределы республики", и получила ответ: "Что не запрещено, то разрешено".

Когда было записано видео, авторы ролика и публикаций не уточнили. На сайте и в Instagram-аккаунте главы Северной Осетии не опубликована по состоянию на 12.10 мск информация об обращении родственников заключенных.

Напомним, беспорядки в ИК №1 произошли спустя неделю после назначения нового главы управления ФСИН по Северной Осетии, а новое руководство ужесточило отношение к заключенным, указали ранее источники. При этом за пять дней до бунта, 10 октября 2021 года, после ссоры с другим осужденным получил ножевое ранение заключенный Альберт Юлдашев, он умер в больнице. Мать Юлдашева предположила, что его убийство стало возможным из-за грубых нарушений режима в колонии, и попросила Владимира Путина организовать расследование и принять жесткие меры к сотрудникам колонии. 1 ноября 2021 года стало известно, что помощник начальника колонии стал подозреваемым по уголовному делу о халатности.