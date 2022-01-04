04 января 2022, 09:52
Армянский солдат задержан после смерти сослуживца
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Военнослужащий одной из частей в Армении задержан после смерти сослуживца от огнестрельного ранения.
Инцидент произошел на боевом посту в Вайоцдзорской области 31 декабря 2021 года. Рядовой Мовсес Тадевосян 2003 года рождения получил огнестрельное ранение в голову и скончался по дороге в больницу, сообщили в Министерстве обороны Армении.
По подозрению в причастности к гибели солдата задержан его сослуживец, пишут сегодня со ссылкой на пресс-службу ведомства "Новости-Армения".
"Кавказский узел" ранее сообщал, что в ноябре 2021 года контрактник получил ранение в одной из воинских частей Гегаркуникской области и умер в больнице. По предварительным данным Минобороны Армении, солдат погиб вследствие нарушения правил обращения с оружием.
"Азербайджан сообщил о нападении на военного в Карабахе", "Ереван заявил о гибели солдата после обстрела", "Житель Нагорного Карабаха умер после обстрела".
Автор: "Кавказский узел"
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