Армянский солдат задержан после смерти сослуживца

04 января 2022, 09:52

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Военнослужащий одной из частей в Армении задержан после смерти сослуживца от огнестрельного ранения.

Инцидент произошел на боевом посту в Вайоцдзорской области 31 декабря 2021 года. Рядовой Мовсес Тадевосян 2003 года рождения получил огнестрельное ранение в голову и скончался по дороге в больницу, сообщили в Министерстве обороны Армении.

По подозрению в причастности к гибели солдата задержан его сослуживец, пишут сегодня со ссылкой на пресс-службу ведомства "Новости-Армения".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в ноябре 2021 года контрактник получил ранение в одной из воинских частей Гегаркуникской области и умер в больнице. По предварительным данным Минобороны Армении, солдат погиб вследствие нарушения правил обращения с оружием.