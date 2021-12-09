09 декабря 2021, 12:26

Останки азербайджанского нефтяника найдены на Каспии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Каспийском море найдены останки нефтяника Бахмана Джафарова, пропавшего без вести после обрушения эстакады платформы в декабре 2015 года, сообщили в SOCAR.

Как писал "Кавказский узел", 4 декабря 2015 года на морском месторождении "Нефт дашлары" (Нефтяные камни) произошла авария. Из-за штормового ветра волны смыли жилую будку на эстакаде. Там находились машинист парового агрегата Джавад Худавердиев, мотористы передвижного агрегата Бахман Джафаров и Ровшан Мамедов. Тело Худавердиева было найдено в феврале 2016 года.

"Нефт дашлары" - городок на сваях, построенный в 1949 году в Каспийском море, в 42 км восточнее Апшеронского полуострова с целью разработки одноименного месторождения. Месторождение разрабатывается SOCAR.

Останки человека были найдены в Каспийском море 1 декабря. Для идентификации личности была назначена ДНК-экспертиза. Ее результаты были объявлены сегодня. Останки принадлежат мотористу Бахману Джафарову, без вести пропавшему 4 декабря 2015 года в результате аварии на платформе № 501 НГДУ "Нефтяные камни", сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Примечание:

"Рабочий погиб на стройке в Баку", "В Каспийском море найдены тела двух азербайджанских нефтяников", "Найдены тела двух нефтяников в Каспийском море".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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