Житель Майкопа приговорен к 7 годам за подготовку теракта

07 декабря 2021, 17:00

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Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил сегодня к семи годам в колонии строгого режима жителя Майкопа Саламшоха Комилова, признав его виновным в подготовке теракта в городском торговом центре.

Как писал "Кавказский узел", 17 марта ФСБ рапортовала о задержании выходца из Средней Азии, сторонника запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". В тот же день спецслужба опубликовала видеоролик, на кадрах которого задержанный признался, что готовил теракт в центре Майкопа. Видеоролик ФСБ о задержании террориста в столице Адыгеи выглядит постановочным, обратили внимание опрошенные "Кавказским узлом" ветераны спецслужб. Версия о том, что террористы решили выбрать Майкоп для взрыва в торговом центре, также вызывает сомнение, указали кавказоведы.

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил сегодня к 7 годам в колонии строгого режима жителя Майкопа Саламшоха Комилова, признав его виновным в подготовке теракта в городском торговом центре.

22-летний Саламшох Комилов обвинялся в подготовке теракта, незаконном изготовлении взрывчатых устройств и покушении на их изготовление и незаконном приобретении взрывчатых веществ.

"Установлено, что в феврале 2021 года подсудимый решил совершить в одном из торговых центров Майкопа взрыв. Комилов просмотрел в интернете информацию по изготовлению самодельного взрывного устройства, после чего приобрел инструменты и компоненты для его изготовления, которые стал хранить по месту своего жительства. Позже подсудимый также изготовил самодельное взрывчатое вещество. Однако довести до конца преступный умысел Комилов не смог по независящим от него обстоятельствам, в связи с его задержанием сотрудниками правоохранительных органов", - рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Подсудимый был признан виновным. "С учетом содействия расследованию, полного признания вины, раскаяния в содеянном, а также иных смягчающих обстоятельств ему назначено 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 2 лет и 6 месяцев в тюрьме со штрафом в размере 150 000 рублей", - сообщили в пресс-службе суда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.

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* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) - организация, признанная террористической и запрещенная в России решением суда.