Специалисты подвергли сомнению версию о задержании террориста в Майкопе

19 марта 2021, 12:05

Видеоролик ФСБ о задержании террориста в столице Адыгеи выглядит постановочным, обратили внимание опрошенные "Кавказским узлом" ветераны спецслужб. Версия о том, что террористы решили выбрать Майкоп для взрыва в торговом центре, также вызывает сомнение, указали кавказоведы.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 марта ФСБ рапортовало о задержании выходец из Средней Азии, сторонника запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". В тот же день спецслужба опубликовала видеоролик, на кадрах которого задержанный признался, что готовил теракт в центре Майкопа.

На видео, распространенном ФСБ России, видно, как четыре силовика входят в помещение с криками: "На пол". Затем демонстрируются изъятые предметы - карта города и компоненты взрывного устройства, следует из ролика, опубликованного 17 марта в YouTube-канале РИА "Новости". В ходе допроса задержанный, лицо которого скрыто, заявляет, что он хотел совершить взрыв в торговом центре Майкопа, чтобы отомстить "за братьев" по организации.

Ветераны спецслужб усомнились в подлинности распространенного видео

Полковник ФСБ России в запасе, бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков назвал театральным происходящее на кадрах видео, распространенного силовиками. "По таким признакам сказать сложно, но очень большая театральность. Здесь сложно определить, может действительно имеет место, а может все-таки слишком театрально. Я объективно оцениваю и говорю, что теракты проводятся там, где есть силы и возможности у террористической группировки. Да, если она может сделать теракт в Кремле — она будет делать, а если не может – она будет осуществлять там, где может и здесь не нужно недооценивать, ни переоценивать террористическое подполье, если оно есть", – сказал Гудков корреспонденту "Кавказского узла".

Силовые структуры за последние годы дискредитировали свою деятельность, что вызывает сомнения в их работе, добавил он. "К сожалению, мы с вами видим огромное количество фальсификаций дел, арестов, каких-то подполий. В 1937 году НКВД в каждом втором обнаруживал террориста, диверсанта, саботажника, агента всех разведок мира и так далее. Я не доверяю информации спецслужб, поскольку они очень много обманывают. Я не хочу сказать, что они не работают, ничего не делают и не совершают правильных действий, не борются с терроризмом. Нет, они это делают, но различить вымысел и правду зачастую очень сложно", – пояснил бывший силовик.

Отделить реальный героизм и серьезную работу от каких-то выдумок, провокаций и фантазий становится все сложнее и сложнее, добавил он. "Когда нет объективных критериев и возможности перепроверить – очень сложно сказать, что это. То ли действительно хорошая работа, то ли фальсификация, раскладывание предметов, которые заранее заготовлены ", – заявил Гудков.

Он также считает, что силовики публикуют ролики с задержаниями, чтобы продемонстрировать эффективность своей работы. "Даже если предположить, что это реальная боевая работа, то она носит характер пиара — это создание имиджа, демонстрация, что спецслужбы не только демонстрантов разгоняют и готовят покушения на Навального, но и занимаются чем-то полезным для общества, чтобы совсем не уронить имидж. Конечно, тут преследуется имиджевый элемент, вопрос лишь в том, насколько все это реально", – отметил Гудков.

Уроженец Северной Осетии Георгий Гуев 20 ноября 2020 года был приговорен к шести годам колонии строгого режима за финансирование терроризма. По версии следствия, Гуев с 2015 по 2019 год собирал на свою банковскую карту деньги для боевиков ИГ*, а также основателя исламского фонда "Мухаджирун" Исраила Ахмеднабиева (Абу Умара Саситлинского - известного дагестанского проповедника), объявленного в розыск по делу о терроризме. Гуев вину отрицал, заявляя, что сделал лишь несколько переводов в адрес благотворительного фонда "Живое сердце", занимающегося проблемой нехватки питьевой воды в странах Африки.

Демонстрируемые силовиками видео, связанные с задержанием в Москве финансистов ИГ [например, дело Гуева], были постановочными и не имели ничего общего с реальностью, напомнил он. "Это уже попахивает чистой провокацией. Я знаю, как делаются такие дела, очень большое количество этих обвинений и дел не имеют ничего общего с реальностью. Если здесь [в задержании в Майкопе] еще невозможно отделить правду от вымысла, то в случае с гипертрофированным расширением статьи о содействии террористической деятельности — это дает право спецслужбам как угодно, и что угодно толковать, это очень вредная статья, она абсолютно искусственная", – заключил бывший силовик.

О том, что опубликованное силовиками видео вызывает сомнения, на условиях анонимности также высказался бывший руководитель Управления Следкома России по одному из регионов СКФО. "Таких видео можно сделать много, сказав, что они имеют связь с Хиросимой и Нагасаки. Да, на видео – это аммиачная селитра, она используется в сельском хозяйстве и использовалась в качестве компонента взрывчатки. Также они показывали и задержание в Москве Георгия Гуева, сняв на видео дисконтные и транспортные карты, повесив миллионные суммы, а на выходе оказалось 7 тысяч рублей. Если у задержанного в Майкопе в доме гвозди, то ими можно панели дома закручивать, а можно бомбу с поражающими элементами сделать", – сыронизировал он.

"Я не верю ни одному доводу на этих картинках", – подчеркнул ветеран следственных органов.

Востоковеды назвали отчетом публикацию силовиками видео о спецоперации

Версия о том, что террористы выбрали Майкоп для совершения теракта, вызывает сомнение, отметил старший научный сотрудник Центра изучения Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов. "Сам выбор [террористами] Майкопа удивляет, поскольку это тихий, спокойный городок. Он редко когда всплывает в федеральной повестке. Логичнее предположить, что человек выбрал бы Краснодар, нежели Майкоп. Многие теракты происходят в городах и регионах, представленных большинством мусульманского населения", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Тем не менее, версия о том, что террористы выбрали для теракта регион, в котором четверть населения мусульмане, в какой-то мере оправданна, добавил он. "Когда террористы выбирают Дагестан и совершают теракты против местных силовиков, они хотят показать, что они (силовики) этнические мусульмане, но действуют против мусульман, и это сразу же воздействует очень сильно и на население", – сказал кавказовед.

Он выразил сомнение в необходимости потенциальному террористу карты Майкопа, которую продемонстрировали на видео силовики. "Открыто ходить с картой? Это вызывает вопросы", – считает ученый.

Демонстрацию силовиками оперативных съемок Ярлыкапов назвал месседжем обществу об эффективной работе, а также способом оправдать финансирование спецопераций. "Я думаю, что здесь месседж обществу, что мы работаем. И не только самому обществу, но и власти демонстрируется, что органы работают. Это необходимый элемент и аргумент в пользу того, что надо продолжать финансировать, такая демонстрация эффективности", – сказал Ярлыкапов. При этом он не исключил возможных злоупотреблений подобными видеороликами.

Оперативные съемки демонстрируются силовиками широкой публике для того, чтобы показать эффективность их работы. А также чтобы оказать давление на общественное мнение, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин. "Майкоп явно не наиболее притягательный [для террористической деятельности] центр. И сомнения могут быть, и активность надо показывать. В принципе, понятно, что какие-то спящие ячейки остались. ИГ* действительно очень сильно активизировалось в последнее время, например, в Африке. Даже в тех странах, где его раньше не было никак заметно. Например Мозамбик, на Юге Африки. У нас, скорее, могут быть какие-то спящие ячейки. Кто-то едет, отдельные люди, но движение держится в основном за счет местных проблем, Мали, Нигер, очень активная зона Нигерия. Есть целые провинции, которые в определенной мере находятся под контролем этих людей", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что факторами, продолжающими влиять на распространение реакционных идеологий, остаются "нищета, недовольство, идеалы социальной справедливости".

"Кавказский узел" публикует новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ".

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) - организация, признанная террористической и запрещенная в России решением суда.