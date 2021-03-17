Опубликовано видео допроса сторонника "ИГ"* в Адыгее

17 марта 2021, 11:30

Задержанный в Адыгее планировал совершить взрыв в торговом центре, следует из видео, распространенного сегодня силовиками.

Как писал "Кавказский узел", задержан выходец из Средней Азии, сторонник запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", он признался в подготовке теракта в центре Майкопа, сообщила сегодня ФСБ.

На видео, снятом ФСБ России, видно, как четыре силовика входят в помещение с криками: "На пол". Затем демонстрируются изъятые предметы - карта города и компоненты взрывного устройства, следует из ролика, опубликованного сегодня в YouTube-канале РИА "Новости" .

В ходе допроса задержанный, лицо которого скрыто, заявляет, что он хотел совершить взрыв в торговом центре Майкопа, чтобы отомстить "за братьев" по организации, говорится в видео. При этом он стоит на коленях под охраной силовика у стола, на котором лежит флаг "Исламского государства"*. В конце видео демонстрируется магазин "Магнит семейный" и расположенный с ним на одной площади торговый центр "Мега Галактика".

Торговый центр "Мега Галактика" располагается в Майкопе по адресу: ул. Пионерская, 273в, следует из информации на "Яндекс.Картах".

"Кавказский узел" публикует новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ".

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) - организация, признанная террористической и запрещенная в России решением суда.