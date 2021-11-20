Автоблогер Саид Губденский. Скриншот с видео на Youtube-канале "Саид Губденский" https://www.youtube.com/channel/UChm37atOw4y4TUkFqDFhhSA

20 ноября 2021, 17:55

Автоблогер Саид Губденский погиб в ДТП

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Разбившаяся машина Губденского. 20 ноября 2021 года. Стоп-кадр видео https://t.me/shot_shot/32251Популярный автоблогер из Дагестана Саид Губденский скончался за рулем при лобовом столкновении в Москве.

Авария произошла сегодня на Кутузовском проспекте в Москве. столкнулись три машины - BMW, Volvo и Mercedes. По данным столичной ГИБДД, причиной аварии стал выезд на полосу встречного движения автомобиля BMW. Водитель этой машины погиб на месте, а позже, в больнице, скончался пассажир, находившийся с ним в машине.

О том, что за рулем BMW находился Саид Губденский, сообщил источник в правоохранительных органах, передал ТАСС.

Менеджер Губденского подтвердил, что тот погиб. Второй погибший - коллега блогера, со ссылкой на менеджера сообщило РИА "Новости". Второй погибший в ДТП на Кутузовском – президент федерации авто- и мотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов. В момент аварии он сидел на пассажирском кресле в БМВ, информировала Readovka.

У Губденского 517 тысяч подписчиков в Instagram и 203 тысячи - в YouTube.

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Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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