Автоблогер Саид Губденский погиб в ДТП

20 ноября 2021, 17:55

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Популярный автоблогер из Дагестана Саид Губденский скончался за рулем при лобовом столкновении в Москве.

Авария произошла сегодня на Кутузовском проспекте в Москве. столкнулись три машины - BMW, Volvo и Mercedes. По данным столичной ГИБДД, причиной аварии стал выезд на полосу встречного движения автомобиля BMW. Водитель этой машины погиб на месте, а позже, в больнице, скончался пассажир, находившийся с ним в машине.

О том, что за рулем BMW находился Саид Губденский, сообщил источник в правоохранительных органах, передал ТАСС.

Менеджер Губденского подтвердил, что тот погиб. Второй погибший - коллега блогера, со ссылкой на менеджера сообщило РИА "Новости". Второй погибший в ДТП на Кутузовском – президент федерации авто- и мотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов. В момент аварии он сидел на пассажирском кресле в БМВ, информировала Readovka.

У Губденского 517 тысяч подписчиков в Instagram и 203 тысячи - в YouTube.