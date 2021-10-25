JAMnews: война в Карабахе осложнила восстановление железных дорог

25 октября 2021, 15:05

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Обострение карабахского конфликта осенью 2020 года отодвинуло на более далекую перспективу решение таких вопросов, как восстановление железной дороги Тбилиси – Гюмри – Карс. Углубление противостояния противоречит экономическим интересам сторон, говорится в материале JAMnews.

Боевые действия осени 2020 года, известные как Вторая карабахская война, еще более ожесточили стороны конфликта и осложнили решение такого вопроса, как возобновление сообщения по железной дороге между грузинским Тбилиси, армянским Гюмри и турецким Карсом, указал армянский журналист Александр Мартиросян в материале "Исчезнувшая железная дорога из моего детства и армяно-азербайджанский конфликт", опубликованном JAMnews 24 октября.

Как писал "Кавказский узел", открытие новых путей сообщения стало одной из главных тем переговоров между Арменией, Азербайджаном и Россией после обострения карабахского конфликта осенью 2020 года. Однако на деле изменение расстановки сил в регионе привело к конфликту Азербайджана с иранскими грузоперевозчиками, которые ранее беспрепятственно доставляли по территории Армении грузы в непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику (НКР). 11 сентября начал работу азербайджанский пост полиции, установленный на приграничном участке дороги между армянскими городами Горис и Капан. После задержания двух иранских дальнобойщиков иранская сторона отказалась от грузоперевозок в НКР. По мнению армянских аналитиков, иранские компании возобновят их, когда откроется альтернативная трасса между Горисом и Капаном.

"Несмотря на многочисленные попытки что-то наладить, последняя война <...> отложила возможный диалог, да и сами мысли о мирном сосуществовании на неопределенное время. <...> 44-дневная война перекрыла существовавшие дороги вместо того, чтобы открыть их", – написал Мартиросян.

Александр Мартиросян подчеркивает, что "закрытые дороги лишают нас возможности выбора". "А ведь открытость может помочь нам отличить экономические интересы от общественных, политику от убийств, благотворительность от ненависти", – указал он.

Власти Азербайджана рассчитывают на возобновление железнодорожного сообщения с НАР по территории Армении – открытие так называемого Зангезурского коридора. Баку полагает, что создание этого коридора предусмотрено трехсторонними соглашениями о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, однако Армения этого не признает. По мнению азербайджанских аналитиков, открытие транспортного коридора, необходимое Баку для снятия блокады с НАР, выгодно и Армении, поскольку она получит железнодорожное сообщение с Россией и Ираном, а после полного восстановления коммуникаций – и с Турцией.

Конфликт углубляется из-за "воинственных устремлений и амбиций высокопоставленных чиновников" Армении и других государств в ущерб экономическим интересам соответствующих стран, считает Мартиросян. "Экономика, то есть взаимовыгодное сотрудничество, всегда была важнейшей основой сотрудничества между государствами, несмотря на болезненные и часто неизгладимые исторические реалии", – говорится в публикации.

Мартиросян настаивает, что "общение важнее изоляции", и призывает "думать человеческими категориями и избавиться от образа слепого верующего, ложной набожности, ненужных амбиций" вместо того, чтобы заниматься "политическими спекуляциями". Последнее, по его мнению, происходит с проблемой признания геноцида армян в Османской империи. "Для многих из нас, армян, конфликт с Азербайджаном является продолжением одной из самых трагичных страниц истории – геноцида армян в Османской Турции 1915 году", – поясняет Мартиросян. Он полагает, что "признание факта гибели сотен тысяч людей происходит в результате политических подсчетов, а не исходя из гуманности, культурных и цивилизационных принципов".

События 1915 года в Османской империи признали геноцидом армян свыше 20 государств, в том числе Россия. Турецкие власти не считают события 1915 года геноцидом, указано в справке "Кавказского узла" "Геноцид армян в Османской империи".

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.