Директор чеченской филармонии озвучила угрозы самодеятельным певцам

22 октября 2021, 09:36

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Петь и выступать в качестве исполнителей вправе только работники сферы культуры, а творчество самодеятельных певцов будет пресекаться, заявила директор государственной филармонии в Грозном Дина Шагидаева. Исполнение песен является способом самовыражения, возразили жители Чечни в Instagram, посчитав возмущение Шагидаевой неуместным.

Как сообщал "Кавказский узел", в Чечне самодеятельные артисты неоднократно подвергались критике. Так, 8 сентября 2019 года стало известно о задержании самодеятельных артистов Аюба и Асхаба Вахараговых за нарушение запрета на исполнение песен, не одобренных властями Чечни. Аюб Вахарагов опроверг версию о задержании из-за нарушения этого запрета. 16 июля 2020 года глава Чечни Рамзан Кадров заявил, что без одобрения регионального Минкульта спецкомиссии, проверяющей тексты чеченских песен, певцы в республике не допускаются на торжества. Пользователи Instagram отреагировали на это заявление с возмущением и иронией.

20 октября спикер парламента Чечни Магомед Даудов раскритиковал жителей республики, которые ведут прямые эфиры в соцсетях. Он назвал допустимым обсуждение лишь "серьезных тем", а также призвал родственников и местные власти "заняться" пользователями TikTok и "Биго Live", ведущими пустые разговоры. Власти в Чечне настроены на тотальный контроль в обществе и считают себя и законодателями мод, и законодателями всего что угодно, сказал корреспонденту "Кавказского узла" 21 октября правозащитник Оюб Титиев.

21 октября на своей странице в Instagram директор Чеченской государственной филармонии имени Шахбулатова в Грозном Дина Шагидаева осудила пользователей соцсетей, которые публикуют ролики или ведут прямые эфиры, на кадрах которых поют. "В последнее время, с появлением различных приложений, участились случаи, когда молодые девушки, парни, движимые легкомысленным желанием славы, начинают петь, копируют артистов, подражают вокалистам филармонии и других культурных учреждений. Никто не запрещает человеку самовыражаться и развивать свой талант и свои навыки с соблюдением всех норм и правил приличия. Однако, если вы заявляете на большую аудиторию, что вы – артист филармонии, не являясь им, это уже становится ложью", – написала Шагидаева.

Она уточнила, что речь идет о конкретных случаях, когда девушки представлялись артистками филармонии, а затем по ночам вели прямые эфиры, поддерживая непристойные разговоры. "Люди, не являющиеся официальными работниками сферы культуры, не имеют права представлять себя в социальных сетях или где-либо ещё как артистов, петь и выступать в качестве вокалистов с таким посылом. Такие проявления самозванства будут строго пресекаться", – заявила Шагидаева.

При этом в публикации не уточняется каким образом будут пресекаться подобные случаи.

К 12.30 мск 22 октября эта публикация на странице Шагидаевой, на которую подписаны около 30 тысяч пользователей, набрала 724 отметки "нравится" и 157 комментариев. Часть их авторов поддержала Шагидаеву.

"Солидарен с вами. Это нужно запрещать в возможностях приложений на законодательном уровне как нарушение авторских прав. А "Тик Ток" и эту всю дикость, карикатуры человека, просто под суд, как порочащее чувства верующих... до безумия надоело это обезьянничество и кривляние. И кто вырастет из них?" – написал ivan_mechishev.

Однако большинство пользователей отреагировали на публикацию иронично. "Почему им нельзя петь? Они же свой талант вам показать хотят, чтоб их заметили", – заявил пользователь aset4022. "Мне интересно на каком основании вы собираетесь их судить и наказывать? В Конституции РФ нет запретов на танцы и петь песни", – указал wasist48.

"Чтобы петь и выступать нужно ваше покровительство? Талантливый человек, имеющий хорошие вокальные данные, не являющийся работником культуры не может выступать? Вы это имели в виду?" – спросил пользователь sambusani_.

"О каком покровительстве идёт речь? Речь идёт о соцсетях, где девушки называют себя артистами, не являясь ими при этом, и выходят в прямой эфир по ночам, с далеко не умными речами и позволяют провоцировать себя мужскому полу… Дальше, думаю и не стоит пояснять. Так что речь вовсе не о покровительстве. А о защите имени профессионального артиста", – отметила на это Шагидаева.

Публикация с критикой Дины Шагидаевой в адрес пользователей, которые поют во время прямых эфиров в соцсетях, также была размещена 21 октября в Instagram-паблике chechnyatoday_95, на который подписаны около 420 тысяч пользователей. К 12.30 мск эта запись набрала 1021 отметку "нравится" и 124 комментария. Большая часть их авторов также отрицательно восприняла мнение Шагидаевой.

"Остается петь только ванной", – сыронизировал пользователь textil___grozny. "Если люди хотят петь, пусть поют, кто может им запретить? Что за бред", – заявил пользователь i.am.fatima.mansur.

"А когда дома уборкой занимаешься петь можно?" – спросила satishka_kh. "А почему бы и нет, если хотят петь, пусть поют. Жалко что ли", – написал пользователь md_slmz. "Что я теперь петь не могу и выкладывать на своей страничке? Что мне надо быть артистом? Цукерберг об этом не предупреждал", – отметил пользователь ra_9_9_9_.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".