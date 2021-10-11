Проблемы водоснабжения назвали приоритетными новые главы общин Нагорного Карабаха

11 октября 2021, 14:49

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В выборах глав четырех общин приняли участие 59,2% избирателей, нарушения не зафиксированы, отчитался сегодня ЦИК Нагорного Карабаха. Избранные главы сел Нор Казанчи и Цахкашат рассказали "Кавказскому узлу", что в этих общинах не решены вопросы водоснабжения, ремонта пострадавших в ходе осенней войны домов, а в приграничном селе Нор Казанчи остро стоит проблема безопасности при работах в поле.

Как писал "Кавказский узел", 10 октября в четырех общинах Нагорного Карабаха прошли выборы глав общин, и Совета старейшин в одном селе. Все села, в которых назначены выборы, сильно пострадали во время осенней войны 2020 года, но по большей части восстановлены, сообщили в министерстве территориального управления и инфраструктуры Нагорного Карабаха. Жители села Нор Казанчи Мартакертского района, расположенного в километре от азербайджанских военных постов, выразили надежду, что после выборов главы решатся две главные проблемы - водоснабжение и безопасность.

Выборы в четырех общинах Нагорного Карабаха прошли без нарушений

На четырех избирательных участках было зарегистрировано 742 избирателя, из них проголосовало 440 человек или 59,2% включенных в списки. В частности, в Аскеранском районе в селе Хачмач из 143 избирателей проголосовало 100, в Цахкашат из 102 избирателей проголосовали 68, в Нор Казанчи Мартакертского района из 98 избирателей в выборах приняли участие 69 жителей, в селе ГерГер Мартунинского района из 399 избирателей на выборы пришли 203 человека, сообщил сегодня Центризбирком Нагорного Карабаха.

"В селах ГерГер и Нор Казанчи выборы прошли с одним кандидатом, за которых проголосовало большинство жителей этих сел. В селах Цахкашат и Хачмач жители выбрали действующих глав своих общин. Нарушений в ходе голосования не зафиксировано. Окончательные результаты выборов в ОМС будут опубликованы не позднее чем 18 часов после окончания голосования", - проинформировал ЦИК.

В селе Хачмач, по предварительным данным, главой общины избран Мхитар Гайриян, за него проголосовали 80 человек из 100 участников голосования, сообщил председатель участковой комиссии села Сероб Мнацаканян. Недействительных бюллетеней не было, нарушений во время выборов не зафиксировано, отметил он.

В селе ГерГер из 203 участников выборов за единственного кандидата Армана Алексаняна проголосовали 139 человек, против – 48, 16 бюллетеней признаны недействительными, рассказал председатель участковой комиссии села Саргис Григорян. По его словам, выборы прошли в соответствии с законом, грубых нарушений не зафиксировано.

Главой общины Цахкашат, по предварительным данным, избран Сурен Саргсян, за него проголосовало 46 человек из 68, сказала корреспонденту "Кавказского узла" глава участковой избирательной комиссии села Цахкашат Оксанна Меграбян. Она добавила, что три бюллетеня были признаны недействительными. Параллельно проходили выборы в Совет старейшин села, выбраны пять человек, рассказала Меграбян. "В целом выборы прошли в соответствии с законом, наблюдатели и доверенные лица кандидатов на избирательном участке присутствовали", - подчеркнула она.

"Кавказский узел" опубликовал фоторепортаж Алвард Григорян о выборах в общине Нор Казанчи Мартакертского района и проблемах сельчан.

Главой общины Нор Казанчи избран Руслан Арустамян, за него проголосовали 68 избирателей из 69 принявших участие в голосовании, сказал председатель участковой избирательной комиссии Карлен Асатрян. По его словам, выборы прошли без нарушений.

Избранные главы сел назвали главные проблемы общин

Руслан Арустамян намерен предоставить в правительство Нагорного Карабаха программу по благоустройству и развитию села - общину необходимо обеспечить питьевой водой, обустроить сельские дороги, нужен детский сад и ремонт пострадавших в ходе войны жилых домов, рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Не менее важен вопрос безопасности села. В ходе войны Нор Казанчи стал приграничным. В результате войны под контроль Азербайджана перешло 9 гектаров пахотных земель общины. У нас остался 101 гектар. Скоро надо начинать обрабатывать эти земли для озимых. После убийства тракториста в Мартакерте остро стоит вопрос безопасности работ в поле. Думаю обратиться к властям и к российским миротворцам, чтобы усилили охрану сельских работников в поле", - сказал Арустамян.

Тракторист из Мартакерта Арам Тепнанц, погибший 9 октября от выстрела азербайджанского снайпера, работал в поле, рядом с ним находился российский миротворец. Отодвинуть от населенных пунктов азербайджанские военные позиции призвал омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян.

Новоизбранный глава общины Цахкашат Сурен Саргсян рассказал, что в ходе войны осенью 2020 года община не потеряла сельхозугодья и вопрос безопасности жителей не стоит на повестке. По его словам, у общины 980 гектаров сельскохозяйственных земель, работают школа, дом культуры, музеи, торговые точки, налажена связь, электричество, газ, транспортное сообщение.

"Однако у нас есть ряд нерешенных социальных проблем. Это ремонт жилых домов, которые пострадали в ходе войны или пришли в ветхое состояние. Также у нас есть проблемы с водоснабжением – у нас в селе установлены все коммуникации, но воды нет. Сейчас планируем построить артезианские колодцы. Также нам нужен детский садик для 30 детей дошкольного возраста", - рассказал Саргсян корреспонденту "Кавказского узла"

В Цахкашате проживают 198 жителей или 55 семей, в том числе 17 семей вынужденных переселенцев с территорий, перешедших под контроль Азербайджана, отметил Саргсян. Он добавил, что семьи вынужденных переселенцев обеспечены временным жильем из свободного жилого фонда.

По итогам войны 2020 года Азербайджан получил контроль над двумя третями территории Нагорного Карабаха. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".