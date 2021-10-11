Жители приграничного карабахского села связали с выборами надежды на решение проблем безопасности

11 октября 2021, 03:48

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Нагорном Карабахе прошли выборы в органы местного самоуправления. Жители села Нор Казанчи Мартакертского района, расположенного в километре от азербайджанских военных постов, выразили надежду, что после выборов главы решатся две главные проблемы - водоснабжение и безопасность.

Как писал "Кавказский узел", ЦИК Нагорного Карабаха назначил на 10 октября проведение выборов в четырех сельских общинах. В двух из них выборы глав пройдут на безальтернативной основе, еще в двух конкуренцию действующим главам составили местные жители.

10 октября в четырех общинах Нагорного Карабаха прошли выборы в органы местного самоуправления.

Председатель избирательной комиссии Карлен Асатрян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что выборы на участке 4/1 в селе Нор Казанчи прошли спокойно, на участке присутствовали наблюдатели и доверенное лицо единственного кандидата. По его словам, право голоса имеют 98 избирателей, из них проголосовало 69 или 70 % жителей села.

«В ходе голосования инцидентов не возникло, процесс прошел спокойно», - отметил Асатрян.

"Кавказский узел" опубликовал фоторепортаж Алвард Григорян о выборах в общине Нор Казанчи Мартакертского района и проблемах сельчан.

Теймур Арустамян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что после войны в село вернулись все жители. В общине проживают 172 жителя (42 семьи), а также четыре семьи вынужденных переселенцев (16 человек). В селе действует школа, две торговые точки, есть электричество, рядом с селом проходит центральная автотрасса, но нет детского садика, тогда как в селе 15 детей дошкольного возраста.

Он отметил, в селе расположена база российского миротворческого контингента. Однако периодически раздаются автоматные очереди с азербайджанских позиций.

Арустамян рассказал, что 25 апреля вечером азербайджанские военные передвинули военные посты, приблизившись к селу на 370 метров. После переговоров с российскими миротворцами они вернулись на свои исходные позиции. После этого, таких инцидентов больше не было. «Однако наше село имеет ряд социальных проблем, которые могут решиться только по особой госпрограмме. Первое - это водоснабжение. Проблема с водой остро стояла летом - в селе вообще не было воды. Воду поставляли специальные машины. Сейчас, когда начались дожди, в родниках села появилась вода. Но для того, чтобы в дома поступила питьевая вода, в село надо ее провести. Рядом с селом проходит центральная водопроводная сеть, в селе все коммуникации установлены, остается только село подключить к центральному водопроводу. Но власти почему-то задерживают», - сказал Арустамян.

Руководитель общины сообщил, что во время войны село не сильно пострадало, но после заключения перемирия и по сей день у жителей села пропало до 60 голов скота. Разрушений нет, лишь пострадавшие окна и стены от взрывов во время обстрелов. Он заверил, что повреждённые дома частично ремонтируются, но не капитально. «В целом, я бы сказал, что наше село как приграничное не находится в центре внимания властей, они даже не посещают наше село», - посетовал Арустамян.

«Проблемы нашего села можно решить. И если у новоизбранного руководителя будет поддержка со стороны властей, то решить эти проблемы возможно. Он молод и целеустремлен, люди села его знают и поддерживают. И настроение у людей спокойное, они настроены жить здесь всегда, у жителей нет страха и паники», - сказал в заключение Арустамян.

Вдова, пенсионерка Ширханум Айрапетян заметила, что «для меня жизнь после войны сильно изменилась, в плане безопасности».

«Меня не пугают социальные трудности, я опасаюсь за безопасность детей и внуков. Азербайджанские посты находятся в километре от центральной трассы, которая проходит рядом с селом, и в 800 метре от нашего села. И оттуда часто слышны выстрелы из автоматов. Я когда спрашиваю у миротворцев, что и как будет, они отвечают: «Бабуля не бойся». А я все же переживаю за будущее своих детей и своего родного села», - призналась женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что живет одна, и чтобы не оставаться одной, идет ночевать к родным, которые тоже живут в этом селе. Из социальных проблем пенсионерка выделила отсутствие питьевой воды в домах, неблагоустроенные дороги в селе и отсутствие детского садика для внуков. «Чтобы молодые семьи, а их много в селе, продолжали жить здесь, необходимо решить все эти проблемы», - сказала женщина.

Мать двоих детей, учитель истории в школе Нор Казанчи Армине Саакян выразила мнение, что «во время войны и после стало понятно, что ни один населенный пункт Нагорного Карабаха не находится в безопасности».

«Я так считаю, потому не вижу ничего удивительного, что люди после войны вернулись ... мы просто хотим жить на своей родной земле. Однозначно, необходимо решить окончательно вопрос безопасного проживания, чтоб азербайджанские посты были отдалены от села, и стрельба прекращена. Но главное, что среди людей нет паники. Лично моя семья живет так, как жили до войны - у нас свой дом и домашнее хозяйство, я и муж работаем. Я бы сказала, что жизнь села, в целом, не особо изменилась», - сказала молодая женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Она добавила, что в первую очередь из социальных проблем необходимо решить вопрос водоснабжения. «В домах воды нет. Летом вообще не было воды, мы просили, чтобы нам привозили воду в цистернах. Сейчас, после дождей, люди набирают воду из родников. Это очень важная проблема, которую надо решить, если власти хотят, чтобы село оставалось и процветало», - сказала Саакян.

Семья Давида Степаняна - родители, жена и несовершеннолетний ребенок - до войны жили в селе Нор Сейсулан. После заключения перемирия 10 ноября 2020 года Нор Сейсулан перешел под контроль Азербайджана. Жителям было дано два дня, чтобы покинуть свои дома. Степяняны переехали в село Нор Казанчи. Здесь им выделили для временного проживания дом с огородом. Аренду за жилье платит государство. Семья воспользовалась всеми программами финансовой поддержки и продолжает получать финансовую и продуктовую помощь от государства и миссии Красного Креста в Нагорном Карабахе.

По словам Давида Степаняна, предоставленной помощи им хватает для проживания, кроме того у них огород. Дрова на зиму для отопления они покупают.

Степанян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что уезжая из Нор Сейсулан, они смогли прихватить лишь документы и самое необходимое. «Государство обещало, что в течение трех лет всех переселенцев обеспечит жильем. Но у нас планы переехать из Нор Казанчи в соседнее село Колатак, которое далеко от линии соприкосновения, и там относительно безопасно. Если у нас будет выбор, мы попросим, чтобы нам дом построили в селе Колатак», - сказал мужчина.

Он отметил, что проблемы с водоснабжением в Нор Казанчи также заставляют задуматься о переезде в другое село. «Хотя мы здесь уже обосновались, люди здесь хорошие и всегда помогают нам. Но вопрос безопасности и водоснабжения заставляют думать о переезде», - сказал Степанян.

Вынужденный переселенец Людвиг Степанян рассказал, что перебрался в Нор Казанчи тоже из села Нор Сейсулан. "Там я оставил большое хозяйство – дом, животноводческую ферму. Переезжая в Нор Казанчи, я вынужден был очень дешево продать свой крупный рогатый скот, потому что это село тоже приграничное, и здесь невозможно иметь большой бизнес по животноводству. Моя семья в основном живет на социальную помощь от государства и благотворительных организаций. Пока что этих выплат нам хватает. Если эти программы завершаться, то мне придется искать работу или уехать на заработки, потому что в этом селе нет работы», - сказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что в селе его приняли хорошо, выделили дом, арендную плату выплачивает государство. Он пока не решил, останется ли навсегда жить в Нор Казанчи. «Если государство построит новое село с домами для жителей Нор Сейсулан для компактного проживания, может, тогда я соглашусь переехать с семьей в новый дом. Но я так устал от переездов. В первую карабахскую войну моя семья потеряла родное село Сейсулан и вынуждена была с нуля начинать обосноваться в Нор Сейсулан. После прошлогодней войны мы опять стали вынужденными переселенцами и опять начинаем заново устраиваться на новом месте. Но на этот раз нас поддерживают, дали дом, выделяют помощь, и намного легче, чем в первый раз», - сказал мужчина.

Он добавил, что «если решат проблему водоснабжения села Нор Казанчи, то здесь можно остаться жить».

«Наша жизнь разделилась на до и после войны... Мы хотим жить в нашем селе и не собираемся уезжать отсюда. После трагического происшествия в городе Мартакерт, убийства тракториста, я еще раз убедился, что нашу армию необходимо возрождать, усилить, потому что только наша армия сможет нам обеспечить безопасность», - сказал Еган Агаджанян корреспонденту "Кавказского узла".

Житель Мартакертского района Арам Тепнанц погиб 9 октября в результате выстрела снайпера азербайджанской армии. Военное ведомство Азербайджана назвало ложными сообщения о гибели жителя Нагорного Карабаха.

Он рассказал, что после заключения перемирия у него пропал крупный рогатый скот, и он не смог его вернуть, потому что они попали на азербайджанскую сторону. «После этого я больше не занимаюсь животноводством. А те в селе, кто держат скот, постоянно следят, чтобы те не перебрались близко к азербайджанским постам, потому что, тогда, считай, что пропали», - сказал мужчина.

Владелица небольшого магазина в селе Нор Казанчи Гоар Айрапетян, мать четверых детей, отметила, что торговля в ее магазине по сельским меркам идет как и после войны. Женщина рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что продает товар как местных производителей, так и из Армении. По ее словам, люди опасаются свободно выходить за пределы села в том направлении, где находятся азербайджанские посты.

«Мы продолжаем здесь жить, потому что это наши родные места, здесь мы выросли. Уезжать не хотим и надеемся, что наши военные и миротворческий контингент смогут обеспечить нам безопасность. Посылаешь детей в школу - и переживаешь за них. Но если у нас будут гарантии безопасности, думаю, у села есть шанс процветать, потому что здесь много молодых семей», - сказала женщина.

По итогам войны 2020 года Азербайджан получил контроль над двумя третями территории Нагорного Карабаха. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".