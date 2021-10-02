Пользователи соцсетей скептически отнеслись к данным о предотвращении теракта в Черкесске

02 октября 2021, 16:30

Задержание в Черкесске жителя Кабардино-Балкарии с компонентами для изготовления бомбы - спектакль, разыгранный силовиками ради премий, предположили пользователи Instagram и YouTube.

"Кавказский узел" сообщал, что 1 октября сотрудники ФСБ задержали в Черкесске 20-летнего жителя соседней республики - Кабардино-Балкарии. По данным ведомства, задержанный готовил в городе теракт против правоохранителей и действовал по указанию боевиков запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство".

ФСБ распространила видео, на котором демонстрируются изъятые у задержанного компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, а также схема расположения здания прокуратуры Карачаево-Черкесии.

Пользователи Instagram усомнились в правдивости утверждений силовиков. "Кусочек какого-то непонятного видео. Подкинуть и обвинить могут - это уже не секрет. Что-то мне слабо верится, что этот щупленький мальчик пошел на это! Видимо кому-то повышения хочется или требуют от них... Вот и делают вид "кипучей деятельности", - предположила 777555_keri_ в комментарии в паблике "Патриот КБР".

Пользовательница marieta_bliss возразила, что по внешнему виду задержанного не стоит судить о его невиновности, и напомнила о нападении на Нальчик 16-летней давности. "А 13 октября 2005 года сколько таких щупленьких мальчиков было на той стороне? Комплекция, к сожалению, еще ни о чем не говорит", - написала она. Однако 777555_keri_ заявила, что как раз тогда ее невиновный родственник подвергся давлению со стороны силовиков. "13 октября я лично не забуду никогда! Моего брата избивали эти горе сотрудники, забрали его из дома! Только потому, что он молился и ходил в мечеть. Спас его сосед, бывший полковник (на пенсии)", - рассказала пользовательница соцсети.

При нападении на столицу Кабардино-Балкарии 13 октября 2005 года погибли, по меньшей мере, 250 боевиков, 35 силовиков и 15 гражданских лиц, а 129 силовиков и 66 гражданских лиц были ранены, говорится в справке "Кавказского узла" "Нападение на Нальчик 13-14 октября 2005 года". Также на "Кавказском узле" размещен доклад Правозащитного центра "Мемориал"* "Нальчик, "Дело 58": накануне приговора", опубликованный в декабре 2014 года.

Сомнения высказали и другие читатели паблика. "Не верю. Наслышан, как они подкидывают целые арсеналы оружия невинным людям и получают огромные премии", - написал t_k_b_026. "Мне кажется, что им угрожают или чем-то пичкают", - высказался zashaku.

"Не факт, что эти вещи были при нем! Видела я, как задерживают наши органы... Когда парень шел с арбузом и дыней (причем это видели все, задержание было днем), а потом передают, что у него с собой целый арсенал был! Специально сами все подкидывают, потом сами себя хвалят, какие они молодцы", - заявила bibina_ia. Ее комментарий собрал 107 "лайков".

Всего эта публикация с видео задержания в Черкесске, сделанная 1 октября, к 16.30 2 октября собрала 90,8 тысячи просмотров, 2473 "лайка" и 412 комментариев. У паблика 365 тысяч подписчиков.

Заявления силовиков о борьбе с терроризмом на Северном Кавказе и раньше вызывали недоверие у местных жителей. Так, 3 июля в Нальчике, а затем и в Баксане был введен режим контртеррористической операции. Национальный антитеррористический комитет заявил, что в ходе спецоперации убито пять боевиков в Нальчике и окрестностях селения Баксаненок. По данным журналистки Надежды Кеворковой, все пятеро перед спецоперацией были похищены. Спецоперация в Кабардино-Балкарии была инсценировкой, предположила она. В пользу версии об инсценировке спецоперации в Кабардино-Балкарии говорят примеры в разных регионах Северного Кавказа, когда силовики похищали людей, а потом сообщали об их убийстве при задержании, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Аналогичные комментарии были оставлены и к публикации видео на странице kchr09 в Instagram. "Конец года приближается, [силовикам] отчет надо сдавать", - указал пользователь decor_doma_09, комментарий которого собрал 209 "лайков". "Уже ничему не верю", - высказалась zuhraatabieva1, собрав 129 "лайков".

"Мало верится в это. Скорее всего, делают видимость работы, и парню навесили на шею срок", - предположил djankezruslan, собрав 99 "лайков". "Даже дурак себе на шею не возьмет такое", - возразил ____17.07.77. Сразу несколько пользователей указали на неубедительность этого контраргумента. "Никто не спрашивает согласия. Они находят рычаги, чтобы надавить", - заявила erkenova__s. "Еще как возьмешь [на себя вину] - попади в их руки только", - написал kyamran__001.

К 16.30 2 октября эта публикация, также сделанная 1 октября, собрала 2,8 тысячи "лайков" и 396 комментариев. У паблика kchr09 174 тысячи подписчиков.

Читательница паблика "ЧП. КЧР" a.a.o_black_panther также объяснила задержание приближением конца отчетного периода у силовиков. "Не верю, не верю и еще раз не верю. Конец года - вот и всему ответ", - написала она, собрав 107 "лайков". "Конец года, очередной спектакль", - поддержал это мнение vinni_mur. "Премии сотрудникам и т.д.", - добавила ri_ta65.

Эти мнения вызвали возмущение пользователя ta_ra5249. "a.a.o_black_panther, ты точно уверен, что из-за конца года? А если твоих близких подорвет такой же человек? Опять будешь писать "не верю, не верю, не верю"? К тому времени уже поздно будет поверить", - обратился он к автору исходного комментария. "Не уверена. Каждый человек имеет свое мнение, вот я и высказала его! Справедливости у нас никогда не было и не будет", - ответила a.a.o_black_panther.

К 16.30 2 октября эта публикация, также сделанная 1 октября, собрала 22,5 тысячи просмотров, 1035 "лайков" и 290 комментариев. У паблика "ЧП. КЧР" 49,6 тысячи подписчиков.

Многие читатели паблика "Новости КЧР" также назвали задержание "спектаклем". "Давненько этих спектаклей не было... Видимо, все, ковидом уже людей не напугать, привыкли... Вернулись к отработанной схеме... Как же мерзко от этого всего..." - написала amara__photo. "Ой, не верю, честно говоря. Надо делать вид, что работают", - заявила _____aminova_____, собрав 145 "лайков". Однако пользователь _____lllll_____sss_____ выступил в защиту силовиков. "Если бы [силовики] не работали, вас бы взрывали на каждом рынке в каждом супермаркете. Отделов [силовых структур] много, у всех своя специфика, не судите всех одинаково", - призвал он, собрав 77 "лайков".

К 16.30 2 октября эта публикация, также сделанная 1 октября, собрала 44,3 тысячи просмотров, 1745 "лайков" и 306 комментариев. У паблика novosti.kchr 163 тысячи подписчиков.

Пользователь YouTube Рустам Зарипов в комментарии к видео задержания в Черкесске, опубликованном 1 октября на канале "Россия 24", также написал, что не доверяет силовикам. "Если брать, какие мутанты работают в органах, я не удивлюсь, если он еще признается в расстреле царской семьи", - написал он сегодня. "Похоже на очередную постановку. Надо же миллиарды, вложенные <президентом> в эту контору, отбивать", - заявил там же Иван Шульга. "Сначала они этот теракт подготовили, а потом предотвратили. Обычная схема", - заявила Svetlana Kashtanova в комментариях к публикации видео на еще одном YouTube-канале, "Мир 24".

К 16.30 мск 2 октября публикация на канале "Россия 24" собрала 7270 просмотров и 57 комментариев при 7,22 миллиона подписчиков, а публикация на канале "Мир 24" собрала 1644 просмотра и 10 комментариев при 1,4 миллиона подписчиков.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата".

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