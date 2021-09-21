Электрический столб. Фото Елены Синеок, Юга.ру

21 сентября 2021, 16:16

Более 10 тысяч жителей Краснодара остались без электричества

Аварийные отключения электроэнергии произошли сегодня в трех микрорайонах Краснодара.

Как писал "Кавказский узел", после обильных дождей некоторые улицы Анапы, Краснодара и Новороссийска оказались подтопленными. Вода в том числе затопила дворы и жилые дома, пожаловались местные жители в Instagram, опубликовав фото и видео подтоплений.

Аварийные отключения электроэнергии произошли в нескольких микрорайонах Краснодара, без электричества оказались порядка 10 тысяч жителей города, сообщило сегодня ТАСС.

В результате аварий на распределительных сетях без света остались 7600 жителей Карасунского округа,  2500 жителей Прикубанского округа и 200 жителей Центрального округа Краснодара. Причиной отключения стали повреждения на линии электропередач. В общей сложности не работают 158 трансформаторных подстанций, ведутся аварийно-восстановительные работы, проинформировали сегодня "Кубанские новости".

В Карасунском округе из-за аварии без электроснабжения остался  детский сад № 66, сообщила "Живая Кубань".

 Единая дежурная диспетчерская служба на своей странице в Instagram разместила сегодня предупреждение о сильном ветре и ливне в Краснодаре. "С 21.09. по 22.09. над территорией Краснодара проходит комплекс неблагоприятных метеорологических явлений в виде сильного дождя и ветра", - говорится в сообщении. 

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", 21 сентября днем в Краснодаре сильный дождь, температура воздуха +16 градусов, скорость южного ветра - четыре метра в секунду. В ночь на 22 сентября  ожидается слабый дождь, температура воздуха +17 градусов, скорость ветра снизится до двух метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Примечание:

"Посещение лесов запрещено на Кубани из-за пожароопасности", "Посещение лесов запрещено на Кубани из-за пожароопасности", "Путин обратил внимание на масштаб стихии на Кубани".

Автор: "Кавказский узел"

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