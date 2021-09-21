Жители Кубани пожаловались на подтопления из-за неработающих ливневок

21 сентября 2021, 14:04

После обильных дождей некоторые улицы Анапы, Краснодара и Новороссийска оказались подтопленными. Вода в том числе затопила дворы и жилые дома, пожаловались местные жители в Instagram, опубликовав фото и видео подтоплений.

Ролик о подтоплениях в Анапе после обильных дождей был сегодня опубликован в Instagram-паблике more.anapy, на который подписаны около 39 тысяч пользователей. "Мелкий дождь, а все уже подтопило, поднялся уровень воды, бедные люди переплывают. Представьте насколько у нас все плохо с ливневыми стоками", – написал автор ролика.

К 14:00 мск 21 сентября эта публикация набрала 5104 просмотров и 19 комментариев. "Неправильно положили дорогу, я помню Витязево, когда от последнего дома до моря шли пустырем и никаких луж", – написала igonina813.

"Как местные там живут? Это ладно летом по воде пройтись, а осенью когда градусов 5-10 как-то совсем не весело", – отметила olga_razyapova. "В Краснодаре тоже самое. Одна система", – считает tigolubko.

Также сегодня в Instagram-паблике tipich_krd, на который подписаны около 490 тысяч пользователей, было опубликовано видео о подтоплении в Краснодаре. На кадрах показана улица, по которой едут машины. При этом уровень воды достигает бордюров. "Вот она Новая Черкасская, плавает вся. Вот только сделали, называется. Ни ливневки, ничего не работает", – говорит автор видео, снятого из салона машины. "Позорище. Первым же дождем затопило только что реконструированный и открытый участок Черкасской. Теперь еще и дворы заливает. Раньше вся вода скапливалась в огромной луже-канаве с противоположной от домов стороны дороги. Но больше места для лужи там нет, все течет во дворы", – сказано в описании к ролику.

К 14:00 мск 21 сентября эта публикация набрала около 76 тысяч просмотров и 346 комментариев. Большая часть их авторов возмутилась подтоплением на улице, где недавно прошел ремонт.

"Самое страшное в этом всём то, что ни один ответственный за весь этот беспредел и строительство не ответит за такую работу и не лишится должности", – считает gromd123.

"Кошмар! Всё лето делали. А где же ливневки?" – спросил пользователь lashko_nails. "Зачем ремонтировали ? Не понятно", – подчеркнула aliiin4ik.

"И такую дорогу приняла наша Администрация", – отметил sergey_ggrinder. "Российская в таком же состоянии, плаваем", – пожаловалась lyudmila93ru.

"Весь город подтоплен", – написал пользователь mama_anfiski_kostika. "Это фиаско администрации", – заявил ignatov.aleksey.

Также в Instagram-паблике nvrsk сегодня была размещена запись о подтоплении в Новороссийске. "Ну, а тут как обычно. Проспект Дзержинского/Волгоградская", – сказано в описании к фото, на котором показана подтопленная в ночное время улица.

Эта запись в Instagram-паблике nvrsk, на который подписаны около 34,3 тысячи пользователей, к 14:00 мск 21 сентября набрала 1510 отметок "нравится" и 30 комментариев. Большая часть их авторов также возмутилась проблемой с ливневками в городе.

"Такого не было, пока не застроили всё", – написала podlesnyaya_svetlana. "Безнаказанность порождает беззаконие! Пора просто коллективные иски подавать, но у нас же каждый сам за себя", – считает пользователь novorosmore.

"На ливнёвки деньги надо тратить, а они уже наверняка давно по карманам поделены, а жители и так переживут", – написала maryashka_42_23.

"Мэра сюда со всеми чиновниками из администрации – лопаты в зубы и пусть воду там удаляют. Это же они точечной застройкой изуродовали город, уничтожили парки, клумбы, вырубили тысячи деревьев и пр. Куда воде деваться?" – задал вопрос пользователь iuliifisher.

"Кавказский узел" также писал, что в ночь на 13 августа сильными дождями на Кубани были подтоплены Анапа, населенные пункты Темрюкского района и сам Темрюк, Ейск, Новороссийск, Славянск-на-Кубани. В Темрюкском районе, где оказались подтоплены около 800 домовладений, и в Новороссийске 13 августа был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Также в связи с подтоплениями было ограничено движение по федеральной трассе Новороссийск — Керчь в районе Анапы.