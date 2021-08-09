Возобновлено движение по трассе Прохладный – Азау

09 августа 2021, 06:40

Рабочие расчистили участок федеральной автотрассы в Кабардино-Балкарии, который был закрыт для проезда после схода селя около Тырныауза.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 8 августа стало известно, что на дорогу Прохладный – Баксан – Азау около Тырныауза сошел сель, в результате чего дорога оказалась перекрыта.

Дорожные службы завершили расчистку участка автотрассы Прохладный – Баксан – Азау от селевой массы, после чего движение на дороге было возобновлено, сообщило сегодня на своей странице в Instagram управление ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарии.

"Движение осуществляется в штатном режиме", – сказано в сообщении ведомства.

Напомним, что по данным спасателей, на 104-й километр федеральной автодороги Прохладный – Баксан – Азау" сошло около 100 кубических метров селевой массы. Дорога была перекрыта на протяжении 20 метров. При сходе селя никто не пострадал.

"Кавказский узел" также писал, что дорога Прохладный – Баксан – Азау оказалась перекрыта 27 июля в результате схода селя в Эльбрусском районе близ поселка Эльбрус. Движение по трассе было возобновлено 28 июля.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", 9 августа в Тырныаузе ожидается умеренный дождь, температура воздуха составит +19 градусов, скорость ветра – 1 метр в секунду. В ночь на 10 августа ожидается умеренный дождь, температура воздуха понизится до +12 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис — это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии, и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.