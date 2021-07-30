Спортсменка из Махачкалы выиграла первенство России по тхэквондо

30 июля 2021, 10:24

Уроженка Дагестана Джаврият Алиева одержала победу в четырех поединках и завоевала золотую медаль первенства России по тхэквондо в Ханты-Мансийске.

Спортсменка из Дагестана Джаврият Алиева стала победительницей в весовой категории до 63 килограммов, турнир проводится среди спортсменов от 15 до 17 лет.

Алиева завоевала золотую медаль на первенстве России по тхэквондо, которое проходит в Ханты-Мансийске, она является воспитанницей Махачкалинской спортшколы олимпийского резерва имени Мирзабекова, сообщило сегодня РИА "Дагестан" со ссылкой на пресс-службу Минспорта республики.

Джаврият Алиева пояснила, что одержала победу несмотря на травму. "Впервые за три года я заняла первое место на этих соревнования. До этого всегда проигрывала в финале. Я довольна сегодняшними поединками, единственная сложность была в том, что у меня сломан палец, но это мне не помешало", – привело агентство слова Алиевой. Также в публикации уточняется, что спортсменка на турнире провела четыре поединка.

"Кавказский узел" также писал, что на XXXII Олимпийских и XVI Паралимпийских играх, которые пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября, ожидается выступление около 30 спортсменов из Дагестана, в том числе женщин. В частности, запланированы боксерские поединки с участием дагестанских спортсменок Саадат Далгатовой и Земфиры (также упоминается в СМИ как Зенфира) Магомедалиевой, выступления регбистки Байзат Хамидовой и уроженки Дагестана, фехтовальщицы-шпажистки Айзанат Муртазаевой

Напомним, что по мнению правозащитников и кавказоведов, занятия силовыми видами спорта в Дагестане уже не считаются прерогативой мужчин. Лишь консерватизм родственников или замужество могут помешать профессиональным успехам спортсменок, считают они.

Дагестанский журналист Идрис Юсупов отметил, что в регионе у женщин есть возможность заниматься силовыми видами спорта, лёгкой атлетикой, стрельбой из лука, спортивной и художественной гимнастикой, есть женская команда по футболу. "В принципе девушки, у кого есть желание, пытаются тоже реализовать себя и в других видах спорта. Вопрос в том, что на самом деле в Дагестане не такая широкая палитра видов спорта, которыми могут заниматься и мужчины, и девушки. Нет хороших тренеров [для этих видов спорта]", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Ожидать неодобрения в адрес девушек, занимающихся силовыми видами спорта в Дагестане, не стоит, отметила президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова. Мы проводили исследование, и [выяснили, что] спорт для дагестанцев много значит, и когда я спрашивала, каких выдающихся женщин они могли назвать, это были в первую очередь поэтессы и [родившаяся в Волгограде дочь уроженца Дагестана, прыгунья с шестом Елена] Исинбаева. То есть они считают [Исинбаеву] яркой и выдающейся женщиной Дагестана, которой стоит гордиться", – рассказала Сиражудинова корреспонденту "Кавказского узла".

В целом на Кавказе сейчас к тому, что женщины занимаются спортом, спокойное отношение, подтвердил доктор исторических наук, дагестанский профессор-этнограф Руслан Сефербеков. "Я общаюсь с моими земляками, мы это как-то воспринимаем спокойно. Но, конечно, ислам не приемлет вообще виды спорта, в которых соперники бьют друг друга по лицу. Но такова специфика современного спорта", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" ученый.