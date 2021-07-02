Отказ остановить строительство небоскребов в Батуми возмутил активистов

02 июля 2021, 07:38

Тбилисский горсуд без достаточных оснований не выполнил постановление апелляционного суда о необходимости приостановить строительство небоскребов "Батуми Ривьера", заявила 1 июля НПО "Ассоциация молодых юристов Грузии", пообещав повторно обжаловать это решение.

Как писал "Кавказский узел", 20 января 2020 года активисты движения "Новые зеленые" провели перед Домом юстиции в Тбилиси акцию против строительства небоскребов в Батуми. Противники проекта "Батуми Ривьера" заявили, что возведение небоскребов на набережной лишит горожан зеленой зоны, испортит исторический облик города и приведет к экологическим проблемам. Власти Аджарии считают, что реализация проекта принесет городу инвестиции и привлечет туристов. Представители трех общественных движений 26 января 2020 года провели марш и митинг с требованием отказаться от проекта "Батуми Ривьера".

Городской совет Батуми утвердил проект строительства небоскребов на набережной 22 августа 2019 года. Активистов, которые выразили негодование решением депутатов, сотрудники полиции вывели из зала. Проект осуществляет компания "Силк роад групп". Его суммарная стоимость - три миллиарда лари (более миллиарда долларов). Изначально сообщалось, что проект включает строительство пяти небоскребов, однако 14 января Министерство экономики Аджарии сообщило, что пока выдало разрешение на строительство лишь одного здания.

Суд первой инстанции не выполнил решение апелляционного суда о необходимости приостановить строительство проекта "Батуми Ривьера", заявила 1 июля НПО "Ассоциация молодых юристов Грузии". Ассоциация представляет интересы общественной организации "Батоми", подавшей иск против строительства пяти зданий на пустынном мысе в центре Батуми.

"Подавая иск в суд, мы требовали не только отозвать решение на строительство пяти высокоэтажных корпусов, но и приостановить уже начатое строительство", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" одна из руководителей "Батоми" Зейнаб Диасамидзе.

Иск был подан 22 января 2021 года в Тбилисский городской суд, поскольку разрешение выдавалось не властями Аджарской автономной республики, а Министерством экономики Грузии. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении ходатайства о приостановлении строительных работ. Это решение было обжаловано в апелляционном суде, который вынес 22 июня постановление о том, что Тбилисский городской суд не должен повторно рассматривать дело.

"По мнению апелляционного суда, в обжалуемом решении не указывались конкретные и убедительные мотивы отказа в продолжении строительства, а доказательства, представленные истцами, остались без оценки, и был предложен лишь абстрактный анализ нормы законодательства. Ввиду конкретных обстоятельств дела Апелляционный суд счел целесообразным приостановить действие акта не до вступления в силу упрощенного судебного решения, а до решения суда первой инстанции", - говорится в заявлении "Ассоциации молодых юристов Грузии" (здесь и далее перевод корреспондента "Кавказского узла").

Однако Тбилисский городской суд, вопреки решению апелляционного суда, не изменил мотивировку своего решения продолжить стройку, заявила "Ассоциация молодых юристов Грузии".

Судья Тбилисского городского суда в своем решении, вынесенном 30 июня, указал, что у компании-владельца участка ООО "Батумская Ривьера", которая является дочерней по отношении к ООО "Силк роад групп", есть обязательства перед Аджарской автономной республикой. Эти обязательства включают в себя меры по обустройству инфраструктуры, вложению денег в экономику республики и привлечению местного населения на новые рабочие места, сообщила газета "Батумелеби".

"ООО "Батумская Ривьера" взяло обязательство по кредиту на сумму 25 000 000 долларов США…, а его земельные участки заложены в пользу Грузинского фонда соинвестиций… Приостановление действия разрешения на строительство нанесет ООО "Батумская Ривьера" непоправимый ущерб, который в будущем истцы не возместят", - процитировало решение судьи издание.

Однако такое решение судьи представители "Ассоциации молодых юристов" сочли неприемлемым, поскольку, по их мнению, оно исходит из намерения защитить интересы ответчика и сохранить его инвестиции.

"Ассоциация молодых юристов обжалует второе незаконное решение Тбилисского городского суда в Апелляционном суде, но такие действия первой инстанции задержат разбирательство, нанесут ущерб интересам города Батуми и облегчат строительство на основании незаконно выданного разрешения", - заявили 1 июля представители ассоциации на пресс-конференции.