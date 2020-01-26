Активисты в Батуми выступили против строительства небоскребов

26 января 2020, 22:13

Представители трех общественных движений провели марш и митинг с требованием отказаться от проекта "Батуми Ривьера", предполагающего строительство небоскребов на набережной города.

Как писал "Кавказский узел", 20 января активисты движения "Новые зеленые" провели перед Домом юстиции в Тбилиси акцию против строительства небоскребов в Батуми. Противники проекта "Батуми Ривьера" заявили, что возведение небоскребов на набережной лишит горожан зеленой зоны, испортит исторический облик города и приведет к экологическим проблемам. Власти Аджарии считают, что реализация проекта принесет городу инвестиции и привлечет туристов.

Городской совет Батуми утвердил проект строительства небоскребов на набережной 22 августа 2019 года. Активистов, которые выразили негодование решением депутатов, сотрудники полиции вывели из зала. Проект осуществляет компания "Силк роад групп". Его суммарная стоимость - три миллиарда лари (более миллиарда долларов). Изначально сообщалось, что проект включает строительство пяти небоскребов, однако 14 января министерство экономики Аджарии сообщило, что пока выдало разрешение на строительство лишь одного здания.

Сегодняшний митинг под лозунгом "Чей это город?" против возведения небоскребов в Батуми организовали и провели представители трех общественных движений: "Зеленое будущее", "Молодые зеленые" и "Общество Батуми". В мероприятии, которое состоялось на Европейской площади, приняли участие несколько десятков человек, сообщила интернет-газета "Батумелеби".

"Мы собрались вместе, чтобы спасти исторический зеленый мыс Батуми и снова сделать его достоянием граждан. Там будут деревья и зелень, а не ужасающие небоскребы и казино", - сказал Тамар Джакели из "Зеленого будущего".

Как показывает опыт, митинги "имеют смысл", отметила одна из участниц сегодняшней акции Теона Диасамидзе, которая пришла вместе с детьми. По ее словам, "в результате такого боя удалось спасти Батумский бульвар".

"С таким решением, как проект "Ривьера", мы скоро не увидим море. Мои друзья спрашивали меня, имеет ли смысл борьба. Борьба имеет смысл, я спасла моего "Осьминога" (кафе на Батумском бульваре, - прим. "Кавказского узла") и Батумский бульвар, и теперь мы сможем спасти Ривьеру вместе", - сказала женщина.

Она убеждена, что "в городе должны быть экологические пространства, предназначенные для батумцев".

"Ривьера - это единственное окно и последний шанс. Мы должны доказать, что все в Батуми решают его жители, а не люди, которые служат частным интересам, не люди, которые думают, что могут получить как можно больше денег из этого города", - сказал представитель партии "Лело" Ираклий Купрадзе.

После митинга на Европейской площади активисты маршем прошли к зоне Ривьеры, сообщил корреспондент "Кавказского узла", смотревший эфир телекомпании "Рустави 2".

"Те, кто строит здания здесь, не будут жить в этом городе. Мы остаемся в этом городе", - пояснил свое участие в акции протеста Саломе Цецхладзе.

Участники митинга против строительства небоскребов анонсировали следующую акцию протеста возле Дома правительства в Батуми 9 февраля.

Как сообщалось, 5 января участники акции протеста на Старом бульваре в Батуми выступили против строительства нового отеля "Амбассадор" на месте бывшей бальнеологической клиники.