Политологи назвали амбициозным заявление Кадырова во время прямой линии Путина

01 июля 2021, 18:40

Решение Рамзана Кадырова во время прямой линии Путина опубликовать пост о том, что чеченские власти могут служить примером для федеральных в доступности населению, было попыткой набить себе цену и получить еще больше преференций от Путина, предположили политологи.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров во время прямой линии Путина с жителями России назвал Чечню примером Москве в регулярности прямых эфиров представителей власти и ответов на злободневные вопросы граждан.

Рамзан Кадыров, возможно, считает что уже "засиделся на своей должности", и хочет повышения, предположил политолог Дмитрий Орешкин, комментируя предложение Кадырова федеральным чиновникам брать пример с чеченских. "Что его статус должен быть выше, что он должен быть командиром ну, скажем, всего Северного Кавказа. Он все время делает попытки экспансионировать свою власть то на Дагестан, то на Ингушетию. Он в восторге от себя и считает, что хорошо контролирует ситуацию и наводит порядок", - полагает политолог.

Глава Чечни в мае 2019 года отреагировал на информацию о своей возможной отставке с последующим повышением до вице-премьера демонстративным отказом от амбиций федерального чиновника. При этом политологи неоднократно расценивали действия и заявления Рамзана Кадырова как претензии на более высокие политические должности. 6 мая 2021 Кадыров вновь дал понять, что считает своей задачей работу в республике и не хочет становиться президентом России, так как у России уже есть "лучший президент в мире".

Он как бы говорит: я маленький Путин. Тоже контролирую. Я с народом готов общаться напрямую

"Кадыров понимает, что ему надо прогнуться перед Путиным, потому что от Путина исходит реальная поддержка. Все деньги из федерального бюджета. Но он считает себя очень важным для Путина замечательным менеджером, которого все очень уважают и любят. Он как бы говорит: "Я маленький Путин. Тоже контролирую. Я с народом готов общаться напрямую, тут же дать указания кого-то выпороть, кого-то послать на галеры, кому-то починить крышу", - охарактеризовал заявление Кадырова Дмитрий Орешкин.

Такого рода заявления Кадырова Кремль, в принципе, не пугают, указал политолог. "Кремль - это Путин. Путин понимает прекрасно, что Кадыров решает важнейшую проблему для него, обеспечивает стабильность. Если не будет Кадырова, то придет другой, который, возможно, не будет таким лояльным по отношению к Кремлю", - считает Орешкин.

В 2020 году Чечня получила из федерального центра 106,4 миллиарда рублей господдержки, что на 27,7 миллиардов больше, чем в 2019 году, хотя собственные доходы республики в период пандемии не упали. Только на охрану Кадырова и его семьи за последние пять лет было потрачено около 1 миллиарда рублей из бюджета.

Кремль вряд ли проявляет большое внимание к подобным высказываниям Кадырова, прокомментировал ситуацию политолог, профессор Алексей Малашенко. "В целом эти заявления - в конечном счете, похвала Кремлю, прямая или косвенная. И Кремль к этому привык. И уже не обращает внимания на подобные заявления Кадырова", - считает он. По словам политолога, эти высказывания Кадырова обращены и собственно к чеченскому народу. "Вот видите, какой я хороший. А главное, кто стоит у меня за спиной? Сам Путин. И я решаю от имени Путина", - так склонен трактовать посыл слов Кадырова Малашенко.

Владимир Путин 23 июня озвучил Рамзану Кадырову предложение участвовать в осенних выборах, чтобы продолжить руководить Чечней. Этому предшествовали слова Кадырова о неготовности избираться на новый срок, если хоть "несколько процентов населения" будут против.

Рамзан Кадыров был назначен временно исполняющим обязанности президента Чечни 15 февраля 2007 года, в марте того же года официально стал президентом, а в 2010 году стал именоваться главой Чечни. Кадыров объяснил это тем, что "в едином государстве должен быть только один президент". В марте 2011 года депутаты чеченского парламента единогласно проголосовали за переутверждение Рамзана Кадырова на посту главы Чечни еще на пять лет - прямых выборов глав регионов тогда еще не было, указано в подготовленной "Кавказским узлом" биографической справке о Рамзане Кадырове.

В 2016 году Рамзан Кадыров был избран на третий срок, получив на выборах, по официальным данным, 97% голосов. Жители республики еще до голосования заявляли, что победитель определен заранее. 14-летний стаж Рамзана Кадырова на посту главы Чечни является наибольшим среди руководителей российских регионов. Шансы Кадырова быть переизбранным в сентябре 2021 года велики, поскольку Кремль по-прежнему относится к нему благосклонно, а напряженные отношения главы Чечни с федеральными силовиками сгладились, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.