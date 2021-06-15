Территория пансионата "Самшитовая роща" в Пицунде. Фото пресс-службы пансионата "Самшитовая роща" в Пицунде.

15 июня 2021, 12:27

Три человека ранены на территории пансионата в Абхазии

Житель Абхазии в ходе конфликта с российскими туристами в кафе открыл стрельбу, ранив двух человек и себя самого, сообщила полиция республики.

По данным ведомства, инцидент произошел сегодня ночью в ресторане "Апсны", расположенном на территории пансионата "Самшитовая роща" в Пицунде. Житель села Лыхны Гудаутского района в результате внезапно возникшей ссоры с гражданами России начал стрелять из пистолета, ранив двух оппонентов, сообщило сегодня МВД Абхазии.

Пострадавшие получили первичную помощь в центральной районной больнице города Гагры и вывезены в Россию для последующей госпитализации. Сам стрелявший получил осколочное ранение от пуль. Он ранее неоднократно привлекался за различные правонарушения, в том числе за незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия, и находился под подпиской о невыезде. Сейчас мужчина взят под стражу в центральной районной больнице Сухума, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Очевидцы рассказали, что двое молодых людей и три девушки, все - граждане России, отдыхали в ночь с 14 на 15 июня в кафе при пансионате "Самшитовая роща". Неизвестный мужчина начал непристойно вести себя по отношению к девушкам, ему сделали замечание, после чего он достал пистолет и начал стрелять, мужчина дважды перезарядил пистолет, выпустив всю обойму, пишет "Sputnik-Абхазия".

Примечание:

"Абхазские журналисты отвергли политические мотивы убийства Кемала Ардзинбы", "Продлен арест обвиняемому по делу об убийстве у сухумского ресторана", "Бывший мэр Сухума арестован по делу о стрельбе в человека".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

15 июня 2021, 14:32

15 июня 2021, 14:10

  • Азербайджанские юристы создали лигу помощи малообеспеченным

    Лига по работе с Европейским судом по правам человека создана в Азербайджане, чтобы помочь малообеспеченным гражданам довести их жалобы до этой инстанции. Такая структура нужна жителям Азербайджана, особенно после отмены института представительства граждан в судах, констатировал правозащитник Эльшан Гасанов.

15 июня 2021, 13:19

15 июня 2021, 12:54

15 июня 2021, 11:28

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи