Три человека ранены на территории пансионата в Абхазии

15 июня 2021, 12:27

Житель Абхазии в ходе конфликта с российскими туристами в кафе открыл стрельбу, ранив двух человек и себя самого, сообщила полиция республики.

По данным ведомства, инцидент произошел сегодня ночью в ресторане "Апсны", расположенном на территории пансионата "Самшитовая роща" в Пицунде. Житель села Лыхны Гудаутского района в результате внезапно возникшей ссоры с гражданами России начал стрелять из пистолета, ранив двух оппонентов, сообщило сегодня МВД Абхазии.

Пострадавшие получили первичную помощь в центральной районной больнице города Гагры и вывезены в Россию для последующей госпитализации. Сам стрелявший получил осколочное ранение от пуль. Он ранее неоднократно привлекался за различные правонарушения, в том числе за незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия, и находился под подпиской о невыезде. Сейчас мужчина взят под стражу в центральной районной больнице Сухума, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Очевидцы рассказали, что двое молодых людей и три девушки, все - граждане России, отдыхали в ночь с 14 на 15 июня в кафе при пансионате "Самшитовая роща". Неизвестный мужчина начал непристойно вести себя по отношению к девушкам, ему сделали замечание, после чего он достал пистолет и начал стрелять, мужчина дважды перезарядил пистолет, выпустив всю обойму, пишет "Sputnik-Абхазия".