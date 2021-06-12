12 июня 2021, 12:04
Самолет с 142 пассажирами вернулся на стоянку в Баку
Рейс Баку-Анталья "Азербайджанских авиалиний" был прерван по технической причине, 142 пассажира вылетят в пункт назначения другим самолетом, сообщили в авиакомпании.
Капитан самолета Airbus A320 "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) принял решение отменить вылет в Анталью после того, как зафиксировал вибрацию левого двигателя. Специалисты осмотрели самолет и обнаружили, что в двигатель попала птица, проинформировали в авиакомпании.
На борту вернувшегося со взлетно-посадочной полосы воздушного судна находились 142 пассажира. Они вылетят другим самолетом авиакомпании, пишет со ссылкой на AZAL "Sputnik-Азербайджан".
"S7 Airlines анонсировала полеты из Волгограда в Баку", "Лоукостер Buta Airways запустил рейсы из Баку в аэропорт Жуковский", "Три самолета экстренно сели в Волгограде".
Автор: "Кавказский узел"
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