Карабахские спасатели нашли останки военнослужащего. Фото: Facebook / ԱՀ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայություն

11 июня 2021, 08:20

Останки четырех солдат найдены в Нагорном Карабахе

Карабахские спасатели обнаружили близ Варанды и Джракана останки четырех солдат, и общее число найденных тел и останков достигло 1567, отчиталась служба ЧС Нагорного Карабаха.

Как сообщал "Кавказский узел", карабахские спасатели 24 мая возобновили поиски останков погибших в зоне конфликта. К 8 июня общее число найденных в зоне боев тел и останков достигло 1563.

Карабахские спасатели обнаружили в местах боев в зоне конфликта останки четырех военных. Они были вывезены из районов Варанды (азербайджанское название – Физули, – Прим. "Кавказского узла") и Джракан (азербайджанское название – Джебраил, Прим. "Кавказского узла"), сообщил вечером 10 июня "Sputnik Армения" со ссылкой на службу ЧС Нагорного Карабаха.

По предварительной версии, погибшие были участниками боев, для идентификации их личностей назначена судебно-медицинская экспертиза. Всего в зоне карабахского конфликта общее число найденных тел и останков достигло 1567, отчиталась вечером 10 июня на своей странице в Facebook служба ЧС Нагорного Карабаха.

Напомним, что родственники без вести пропавших время осенней эскалации карабахского конфликта 31 мая вышли на акцию протеста в Ереване, на которой заявили о расхождении в официальной информации о числе найденных останков. Протестующие заявили, что тела хранились в нарушениями правил.

После проверки условий хранения тел погибших и информации о том, что они находились в мешках в подвале судмедэкспертизы, было заведено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Минздрав Армении уволил главу Абовянского отделения центра судмедэкспертизы и двух сотрудников морга, а врио главы Минздрава Анаит Аванесян принесла извинения. Но оппозиция потребовала и ее отставки.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Азербайджан заявил о пленении армянского диверсанта на границе", "ЕСПЧ отказался требовать карты минных полей у Армении", "Азербайджан уточнил число погибших в Нагорном Карабахе".

Автор: "Кавказский узел"

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