Бастующие разбивают палаточный лагерь перед заводом "Боржоми"

22 мая 2021, 08:37

Бастующие разбили палаточный лагерь перед заводом "Боржоми"

Участники забастовки установили палатки перед воротами завода по розливу минеральной воды в Боржоми и пригрозили масштабным протестом, если им не повысят зарплаты. Профсоюз торговли и промышленности Грузии заявил о готовности принять участие в этих акциях протеста.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 мая около 400 рабочих Боржомских разливочных заводов в Грузии объявили забастовку с требованием улучшения условий труда и повышения зарплат. 18 мая компания "Боржоми" заявила, что уровень зарплаты бастующих сохраняется несмотря на пандемию, а сама забастовка организована профсоюзами с целью саботажа.  21 мая Объединение профсоюзов Грузии поддержало бастующих рабочих.

Участники забастовки установили палатки перед воротами завода "Боржоми" и заявили, что намерены проводить акцию протеста до тех пор, пока компания не удовлетворит их требование о повышении зарплат, сообщил вечером 21 мая на своем сайте телеканал "Рустави-2".

В забастовке принимают участие около 350 человек, сказано в публикации. Телеканал также опубликовал видеорепортаж, на кадрах которого показано, как рабочие натягивают тенты и  устанавливают палатки. Далее следуют кадры с демонстрации, которую провели бастующие.

Между тем, из-за забастовки, компания "Боржоми" была вынуждена вновь приостановить работу заводов.  Бастующие анонсировали масштабную акцию протеста, а грузинский профсоюз торговли и промышленности заявил о намерении к ней присоединиться, сообщил 21 мая грузинский "Первый канал".

Напомним, что параллельно с забастовкой работников компании "Боржоми" в Грузии с 20 мая проходит забастовка сотрудников завода по розливу минеральной воды "Набеглави", которые тоже требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда.

Примечание:

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