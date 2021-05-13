Школы и детсады в Грузии перешли на очный формат работы

13 мая 2021, 12:04

Учебные заведения и детские сады в Грузии открылись после длинных выходных. В них проведена дезинфекция, а персонал сдал тесты на коронавирус.

Как писал "Кавказский узел", в апреле в школах Грузии был зафиксирован рост заражений COVID-19. В связи с этим Минобразования применило точечные ограничения, закрыв школы или отдельные классы. На дистанционное обучение перешли 74 школы.

В связи с коронавирусом в Грузии были продлены майские выходные. Нерабочим был период с 30 апреля до 13 мая.

Школы и детские сады возобновили работу в Грузии после майских каникул. Перед началом учебы были протестированы на коронавирус педагоги и представители администрации школ, в зданиях проведена дезинфекция. Все учреждения оснащены дезинфекционными средствами. При этом родители по-прежнему могут выбрать для своего ребенка дистанционный формат обучения. В онлайн-формате могут работать и учителя, относящиеся к группе риска, сообщили в министерстве образования и науки Грузии.

Также с сегодняшнего дня в стране возобновлена работа муниципального транспорта, которая была приостановлена на время майских каникул, пишет со ссылкой на министерство "Sputnik-Грузия".

На сегодня в Грузии подтвержден 326 441 случай заражения коронавирусом. За период пандемии 306 264 человек выздоровели, 4379 - скончались, сообщается на правительственном сайте Грузии Stopcov.ge.

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".