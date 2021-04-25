пустой школьный класс. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

25 апреля 2021, 22:29

74 школы перешли на дистанционное обучение в Грузии

В школах Грузии зафиксирован рост заражений COVID-19. В связи с этим Минобразования применяет точечные ограничения, закрывая школы или отдельные классы, проинформировало ведомство. 

Как писал "Кавказский узел", 11 апреля власти Грузии признали начало третьей волны коронавируса, отметив, что до 70 процентов заражений вызваны британским штаммом. Однако темпы вакцинации в несколько раз ниже намеченных, заявил руководитель Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе. 13 апреля врачи констатировали скачок заражения в стране – за сутки число новых инфицированных превысило 1000 человек впервые с января. По данным на 19 апреля, дистанционно работали 73 школы.

В государственных школах Грузии растет уровень распространения коронавируса. С 17 по 25 апреля коронавирус подтвердился у 0,3 % учителей и представителей администраций школ и 0,01 % учащихся по всей стране, сообщило сегодня министерство образования Грузии в своем Facebook.

На дистанционное обучение перешли 74 школы и 191 отдельный класс, а также 123 педагога, которые относятся к группам риска. В учебных заведениях ужесточен контроль за распространением коронавируса. В случае подтверждения COVID-19 у школьников или учителей в образовательных учреждениях применяют точечные ограничения – на дистанционное обучение переходит либо вся школа, либо конкретный класс, проинформировал сегодня "Sputnik Грузия" со ссылкой на Минобразования. 

По данным на 25 апреля, за сутки коронавирус зафиксирован у 966 человек, с начала пандемии зафиксирован 303 751 случай заражения. За сутки умерли 18 пациентов, всего 4025, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте StopCov.ge.

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Грузинские врачи назвали необходимой пропаганду вакцинации", "18 семей помещены в строгую изоляцию из-за COVID-19 в грузинском селе", "Карантин в Орсантии стал примером ухудшения эпидситуации в Грузии".

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