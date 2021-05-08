Фильм о жителях острова в Дагестане победил на канадском фестивале

08 мая 2021, 21:29

Жюри международного фестиваля Hot Docs признало лучшим полнометражным документальным фильмом картину об острове Чечень в Махачкале. "Остров" рассказывает о жизни людей, забытых властями и вынужденных заниматься браконьерством.

Приз был присужден картине "Ostrov – Lost Islan" 7 мая, сообщило сегодня дагестанское издание "Новое дело". Картина также была отобрана в основной конкурс международного кинофестиваля в Швейцарии Visions du Réel, указано на сайте фильма.

Фильм подготовлен швейцарской кинокомпанией Doklad, его режиссеры и авторы – Светлана Родина и Лоран Ступ. В фильме рассказывается об острове, где в советское время процветал рыболовецкий колхоз.

"Немногие оставшиеся жители были брошены правительством России и вынуждены полагаться на браконьерство, чтобы выжить. Без работы, без электричества или газа рыбаки вынуждены незаконно ловить рыбу в тщательно патрулируемых морях, рискуя своей жизнью и свободой. В этом рассказе о любви, надежде и мечтах на суровом и бесплодном фоне острова некоторые жители молятся о побеге, в то время как другие верят, что Путин вернет России величие и спасет потерянный остров", – говорится в аннотации к фильму, размещенной на сайте канадского фестиваля документального кино Hot Docs.

Полуторачасовой фильм предназначен для фестивального показа в Европе и Канаде. По словам режиссера Светланы Родиной, прокат в России пока не обсуждается и не планируется, сообщила "Молодежь Дагестана" 6 апреля.

Идея снять фильм об острове Чечень зародилась благодаря фотографии журналиста и продюсера документального кино Владимира Севриновского, отметила режиссер. "У него много прекрасных фотографий. Но именно эта картинка сразу зацепила меня. Руины в тумане, какое-то заброшенное, таинственное место… Я абсолютно точно помню, как сработала моя режиссерская интуиция. Я хочу туда! Я хочу снимать там!" – приводятся слова Светланы Родиной в публикации.

Родина отметила, что в фильме не упоминается точное географическое название острова Чечень и вообще Кавказ - картина нарочно названа просто "Остров".

"Этот проект рождался как поэтическое, философское кино. Это не социальный и не политический проект. Это попытка рассказать универсальную историю, которую может примерить на себя любой человек. Историю о том, что иногда невозможно расстаться с родным домом, даже если жить там невыносимо. История о борьбе и отчаянии. О любви, которая спасает от безнадежности, но которая и разрушается от этой безнадежности… И именно в этом качестве фильм заинтересовал швейцарских продюсеров. Именно поэтому фильм называется просто "Остров". Мы не даем зрителям объяснений, где он находится. Мы ни разу не упоминаем Кавказ, хотя колорит Кавказа, конечно, очень украсил кино. Мы не даем точное географическое название острова. Для нашего фильма это неважно. Наш "Остров" – это метафора", – пояснила Светлана Родина.

В течение двух лет авторы фильма побывали на острове Чечень шесть раз. Долгое время фильм не получался, так как местные жители с подозрением относились к приезжим с высококлассной аппаратурой и опасались, что те снимают расследование о браконьерах. Однако затем режиссерам удалось найти своих героев.

"Иван – потомственный рыбак, кровь от крови острова, как и его брат Валера, наш второй потрясающий герой. Иван родился на острове, прожил там всю свою жизнь, привез туда свою любимую женщину Анну, вырастил на острове детей. Это удивительный, харизматичный, яркий человек. Очень искренний и очень страдающий. Для меня Иван – это и есть остров. Такой же побитый судьбой, но сохранивший свою силу и свою внутреннюю красоту, открытость, доброту", – отметила Родина.

Музыку к фильму писал Марсель Вайд – один из самых успешных композиторов в Швейцарии. "Композитору пришлось придумать специальный инструмент, чтобы записать музыку к фильму. Весь постпродакшн был на недостижимом для российского документального кино уровне", – указал Владимир Севриновский.

Ранее "Кавказский узел" писал, что на зрительском голосовании конкурса фестиваля "Артдокфест", проходившем в декабре 2020 года, второе место занял документальный фильм памяти Айшат Магомедовой "Они тоже мечтали", повествующий о тяжелом быте живущих в горах Дагестана женщин. В апреле на "Артдокфесте" прошла премьера фильма "Жизнь вокруг свадьбы" режиссера Матвея Трошинкина. Картина рассказывает о жизни горного дагестанского села Чох в период между помолвкой и свадьбой, свидетелем которой стал путешественник вокруг света из Южной Кореи. Одна из главных задач фильма – изменить психологию восприятия Кавказа русскими из других регионов, отметил режиссер Трошинкин. Создать фильм также помог Владимир Севриновский.