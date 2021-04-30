Елена Барзукаева в суде ответила на иск силовиков

30 апреля 2021, 02:25

Заявления о пытках сына обернулись для Елены Барзукаевой исками со стороны силовиков. Следователи отказались расследовать заявление и у нее не было другого способа помочь сыну, кроме как озвучить в прессе и на пикетах имена тех, кто мог быть причастен к пыткам, заявила в суде сама Барзукаева.

Как писал "Кавказский узел", родственницы жителей Дербента Ислама Барзукаева, Гасана Курбанова и Мирзаали Мирзалиева регулярно проводят в Махачкале пикеты в их поддержку. На акции 12 февраля они заявили, что следователь вынес постановление об отводе адвоката, лишив обвиняемых права на защиту. Мать третьего обвиняемого, Мирзаали Мирзалиева, утверждает, что силовики вынуждают его оговорить Барзукаева и Курбанова. На пикете 19 февраля женщины обнародовали фамилии силовиков, которых считают причастными к пыткам. На акции 26 февраля они сообщили, что Верховный суд Дагестана анонсировал рассмотрение жалобы адвоката на отвод.

Жители Дербента Ислам Барзукаев, Гасан Курбанов и Мирзаали Мирзалиев (в СМИ упоминался также как Миразали Мизаралиев), по версии следствия, организовали вооруженную группу для "посягательств на сотрудников правоохранительных органов и оказания вооруженного сопротивления". Родственники заявили, что до задержания три жителя Дагестана были похищены, а признательные показания их вынудили дать под пытками. В январе в отношении Барзукаева, Курбанова и Мирзалиева также было возбуждено уголовное дело по статье о создании террористического сообщества. Верховный суд Дагестана утвердил решение нижестоящей инстанции, признавшей законным отвод адвоката по соглашению Тагира Шамсудинова от защиты Барзукаева и Курбанова. Обвинительное заключение по первому уголовному делу, утвержденное прокуратурой, вручено обвиняемым, и накануне суда они остались без адвоката, посетовали родные.

Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации на Елену Барзукаеву подали трое из четверых сотрудников силовой структуры, которых мать Барзукаева считает причастными к пыткам сына, все три иска были приняты судом. Предварительные слушания прошли по иску всех силовиков, рассмотрение по существу состоялось по иску одного из сотрудников силовых структур 29 апреля. Интересы всех трех истцов на суде представляет один юрист, передал корреспондент "Кавказского узла".

На заседание в Дербентский городской суд 29 апреля явилась только представитель истца, сам силовик не пришел. Юрист отметила, что поддерживает иск, и в качестве доказательств обоснованности требований представила суду на распечатанные скриншоты со страницы Елены Барзукаевой в Instagram, скриншот с сайта «Черновика» и копию постановления об отказе возбуждения уголовного дела в отношении четверых сотрудников силовой структуры от 4 февраля.

Она пояснила, что матери Барзукаева и Курбанова обратились в следственные органы по факту применения к их сыновьям пыток, они утверждали, что силовики требовали от их детей оговорить себя и дать признательные показания в том, чего они не совершали. В возбуждении дела им было отказано, так как в действиях силовиков следователь не усмотрел превышения должностных полномочий, то есть состава преступления, сказала юрист.

В публикации «Черновика» сообщалось о том, что трое силовиков, имена которых были озвучены Барзукаевой на одиночном пикете, подали иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. «В газете «Черновик» опубликованы фамилии сотрудников, которые подали в суд», - сказала представитель силовика.

Кроме того, к материалам гражданского дела были приобщены и несколько скриншотов со страницы Барзукаевой в Instagram, где были опубликованы имена четырех сотрудников, которых она обвиняет в пытках сына, а также другие публикации в соцсети с этими же сообщениями, сказала юрист.

Елена Барзукаева с представленными доказательствами не согласилась, она заявила, что направляла следователям заявления без указания конкретных фамилий. «С плакатом с именами сотрудников я вышла на одиночный пикет только в феврале 2021 года, когда у меня были доказательства пыток моего сына и его друга Гасана Курбанова. Я сделала это потому, что нам отказывали в возбуждении уголовного дела», - пояснила она в суде.

Она сказала, что имена сотрудников, задержавших ее сына, ей стали известны в августе 2019 года, после того, как ей удалось получить постановление об отказе возбуждения уголовного дела по факту применения пыток к ее сыну. «Моего сына и Гасана похитили 15 июня 2019 года, в тот же вечер мы подали заявление об их похищении, зарегистрировать это сообщение нам удалось только в час ночи уже 16 июня 2019 года. Я три дня не знала, что с происходит с сыном. 18 июня 2019 года пресс-служба МВД Дагестана опубликовала на своей странице Instagram видео, где они дают признательные показания... Лица у всех были опухшие, с подтеками, все они были мокрые. У Ислама была разорвана футболка, опухшее ухо», - сказал Барзукаева. После этого она начала готовить заявление о применении пыток к Барзукаеву и Курбанову, пояснила мать подсудимого.

«Мы не знали, кто их пытал. Фамилии ничьи не знали. Их дал нам сам следователь... в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела. У меня никто не брал подписку о неразглашении материалов рассмотрения нашего заявления о пытках. Поэтому я и обнародовала эти имена», - пояснила ответчик. По ее словам, в сентябре 2019 года ей впервые удалось добиться свидания с сыном, и Ислам Барзукаев рассказал, что среди пытавших его было около 10 человек, и в их числе указанные в постановлении следователя силовики.

Она сообщила суду, что сын подробно на шести листах расписал, как проходили пытки, применяли электрический ток, били в разные части тела и по голове. Кроме того, обратила внимании Барзукаева, в заявлении истца говорится о другом силовике, а не самоом истце. «Получается, он защищает честь и достоинство своего коллеги, а не себя», - указала ответчик.

Она также напомним, что, согласно полученному ответу из горотдела Дербента ее сын был задержан 16 июня 2019 года в 02.40 мск, в то время как протокол задержания был составлен около 20.00 мск часов. «Моего сына похитили в 10.00 мск 15 июня. Гасана Курбанова - спустя несколько часов недалеко от пляжа на глазах многих свидетелей. В том же постановлении есть медэкспертиза, согласно которой на теле Ислама и Гасана имеются ссадины на разных частях тела. Повреждения могли быть причинены, как установил эксперт, твердым тупым предметом. Гасан вообще на второе заседание суда по продлению меры пресечения пришел с тросточкой. Побывавшие у них 18 июня 2019 года члены ОНК зафиксировали на пальцах рук и ног точки, характерные от применения электрическим током», - отметила Барзукаева.

Барзукаева сказала, что озвученные в ходе одиночных пикетов сведения являются ее «субъективным убеждением и мнением», основанными после получения всех этих данных. «У меня сформировалось твердое убеждение, что к ним была применена сила, пока они находились [в отделе силовой структуры]», - предположила ответчик.

Она также рассказала, что ей с трудом удалось добиться проведения полного медицинского обследования Ислама Барзукаева, по результатам которого колено сына было прооперировано. Невролог также дал заключение о необходимости периодически проводить лечение и Гасану Курбанову, отметила Барзукаева.

Суд попросил представить ее доказательства, на которые она постоянно ссылалась в своем выступлении. Ответчик передала их суду, копии также вручила представителю истца.

Шесть раз следователь выносил отказ в возбуждении уголовного дела по заявлению Барзукаевой и тети Гасана Курбанова Зайнаб Рабадановой о пытках, сказала мать Барзукаева. Последний отказ был отменен в декабре 2020 года прокуратурой города после обращения заявительниц, материалы вернули следователю на дополнительное расследование, отметила она. О седьмом постановлении об отказе они узнали из иска сотрудников ЦПЭ, сообщила Барзукаева.

Выслушав мнения сторон, судья объявил о переходе к изучению письменных доказательств по делу и объявил перерыв. Следующее заседание он назначил на 30 апреля.

Обвиняемые пожаловались родным на здоровье

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 4 февраля, седьмое по счету, было отменено самим следователем, сказала после заседания суда корреспонденту «Кавказского узла» Барзукаева. По ее словам, на следующее заседание суда планирует представить этот документ суду.

Она сказала, что на предварительном заседании ходатайствовала о допросе сына и Гасана Курбанова, но суд отказал ей. «На моем плакате были указаны фамилии, которые нам назвал следователь. Наши сыновья подтвердили бы [эти имена] если бы их допросили в суде», - считает Барзукаева.

«Полторы недели назад сына навещал Уполномоченный по правам человека Дагестана вместе с руководителем СИЗО. Он им пожаловался на плохое состояние здоровья и отсутствие медицинской помощи», - рассказала Барзукаева. По ее словам, в начале недели (26 апреля) она также ездила на свидание к сыну.

«Боль в коленях у него не прекратилась и после операции. Сразу после того, как сына вывели из наркоза, его заставили пешком спускаться по лестнице с третьего этажа больницы во двор, где стоял «воронок». Его сразу же отвезли в камеру, хотя должны были поместить в лазарет для реабилитации. Видимо, из-за этого проведенное лечение не помогло», - считает мать обвиняемого.

По ее словам, Ислам Барзукаев жалуется на боли в спине и ноге. «Я говорила с начальником СИЗО. Придется нам повторно делать медицинское обследование, КТ, МРТ. Если оно покажет, что колено в том же состоянии, что и до хирургического вмешательства, то придется делать повторно операцию», - отметила Барзукаева.

Гасан Курбанов также жалуется на проблемы со здоровьем, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» его тетя Зайнаб Рабаданова. Она сказала, что также навещала племянника на этой неделе. «За последнее время ему дважды вызывали в СИЗО скорую из-за сильных головных болей. Тюремные врачи никакую помощь не оказывают, а врачи скорой делают болеутоляющий укол и все. Он требует провести ему необходимое лечение», - пояснила Рабаданова. Невролог, который осматривал ее племянника в СИЗО, рекомендовал дважды в год, весной и осенью, проводить лечение, так как после травм у него имеются серьезные осложнения, сказала она.

«Жалоб на содержание в СИЗО у племянника нет. Только на отказ в предоставлении квалифицированной медпомощи. После майских праздников придется добиваться лечения Гасана», - добавила тетя.

На рассмотрении уголовного дела в ростовском суде интересы Барзукаева и Курбанова представляет назначенный госзащитник, пояснила Барзукаева. Адвокат, с которым у них заключено соглашение, но отведенный по решению следователя, уже подал на отвод кассационную жалобу, сказала она.

«Мы надеемся, что кассационный суд встанет на нашу сторону и наш адвокат сможет вернуться к защите сыновей», - добавила Барзукаева.

Мать Мирзали Мирзалиева Аида Мирзалиева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что навестила обвиняемого в СИЗО 29 апреля. «Мирзаали говорит, что их готовят к этапированию в Ростов-на-Дону. Предположительно, это произойдет где-то в середине мая. Сегодня у них была видеосвязь с ростовским судом», - сказала она.

По словам Мирзалиевой, ее сын также жалуется на постоянные боли. «Он рассказывал, что у него часто болит голова, сердце. Но при этом врачи не оказывают всю необходимую помощь», - отметила она.