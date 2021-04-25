Ректор дагестанского вуза заподозрен в злоупотреблении полномочиями

25 апреля 2021, 05:32

Уголовное дело возбуждено в отношении ректора Дагестанского государственного медицинского университета, который, по данным следствия, устроил фиктивно на работу в вуз своих родственников.

Следствие сообщило об уголовном деле в отношении ректора Дагестанского государственного медуниверситета.

Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. "По данным следствия, ректор ДГМУ фиктивно трудоустроил своих родственников на различные должности, при этом они фактически в университете не работали", - сообщил 24 апреля РИА "Новости" источник в правоохранительных органах республики.

В ближайшее время также могут быть возбуждены уголовные дела в отношении руководства университета и лиц, близких к ректору, информирует "Лента.ру".

Ректором Дагестанского государственного медицинского университета является доктор медицинских наук, профессор Сулейман Маммаев, информирует сайт вуза.

Какими-либо комментариями от Маммаева относительно сведений СМИ об уголовном деле "Кавказский узел" пока не располагает.