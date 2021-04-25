Сотрудник полиции изучает уголовное дело. Фото Елена Синеок, "Юга.ру"

25 апреля 2021, 05:32

Ректор дагестанского вуза заподозрен в злоупотреблении полномочиями

Уголовное дело возбуждено в отношении ректора Дагестанского государственного медицинского университета, который, по данным следствия, устроил фиктивно на работу в вуз своих родственников.

Следствие сообщило об уголовном деле в отношении ректора Дагестанского государственного медуниверситета.

Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. "По данным следствия, ректор ДГМУ фиктивно трудоустроил своих родственников на различные должности, при этом они фактически в университете не работали", - сообщил 24 апреля РИА "Новости" источник в правоохранительных органах республики.

В ближайшее время также могут быть возбуждены уголовные дела в отношении руководства университета и лиц, близких к ректору, информирует "Лента.ру".

Ректором Дагестанского государственного медицинского университета является доктор медицинских наук, профессор Сулейман Маммаев, информирует сайт вуза. 

Какими-либо комментариями от Маммаева относительно сведений СМИ об уголовном деле "Кавказский узел" пока не располагает.

Примечание:

"Два чиновника Минмолодежи Дагестана обвинены в крупном мошенничестве", "Глава дагестанского кооператива обвинен в мошенничестве на 4,7 миллиона", "Глава Минтуризма Дагестана уволен после ареста".

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