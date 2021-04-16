Политологи сочли ничтожным потенциал калмыцкого "Комитета поддержки Путина"

16 апреля 2021, 20:03

Члены калмыцкого Комитета поддержки Владимира Путина, который возглавила депутат Народного хурала Саглар Бакинова, видят потенциал в этой структуре, надеясь донести информацию о проблемах региона до федерального центра. Новое объединение не окажет заметного влияния на политическую ситуацию в Калмыкии и поддержка со стороны родственника Путина не добавит ей значительного веса, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", депутат Народного хурала Саглар Бакинова, выступавшая за отставку главы Калмыкии Бату Хасикова, возглавила местное отделение "Комитета поддержки Владимира Путина", заручившись одобрением родственника президента. По ее словам, власти республики уже начали "информационное противостояние" новой общественной структуре.

25 сентября 2020 года девять депутатов, в том числе лидеры всех парламентских партий – "Единой России", КПРФ и "Справедливой России" – направили открытое письмо Владимиру Путину, в котором заявили, что Бату Хасиков не способен добиться улучшения ситуации в республике в условиях пандемии и засухи. После этого местный политсовет "Единой России" досрочно прекратил полномочия Бакиновой как руководителя парламентской фракции, а также лишил ее должности замсекретаря реготделения партии.

Отделение "Комитета поддержки Владимира Путина" в Калмыкии не было зарегистрировано - это общественная организация, которая, согласно федеральному закону об общественных объединениях, может действовать и без образования юридического лица, не регистрируясь в Минюсте, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Саглар Бакинова. По словам Бакиновой, в КПВП вошли депутаты межфракционной группы и лидеры общественного мнения.

Представители комитета 14 апреля выезжали в поселок Алцынхута Кетченеровского района на встречу с местными жителями, обеспокоенными ситуацией с выделением земельных паев и нарушением прав сельского главы, заявила Бакинова, отвечая на вопрос, какую деятельность ведет возглавляемая ею организация.

Сообщение об этой поездке было опубликовано 14 апреля в Telegram-канале "Путин и Калмыкия вместе", который насчитывает, по состоянию на 18.20 мск сегодня 141 подписчика. Конкретные результаты поездки в публикации не описаны. "На встрече также были заданы проблемные вопросы сельчан, есть над чем работать", - говорится в сообщении.

"Информационным противостоянием" движению Бакинова считает публикации о членах межфракционной группы и Романе Путине, появившиеся в соцсетях. По мнению Бакиновой, эти публикации представляют деятельность КПВП в негативном ключе, а их авторы "ангажированы командой Хасикова".

По словам Бакиновой, "Комитет поддержки Путина" в Калмыкии является альтернативой местному отделению "Единой России", а его цель - общественный контроль за деятельностью органов власти.

"Руководство республики, деятельность которого критикуется нами из-за ситуации с ковидом и засухой, входит в руководящий состав регионального отделения "ЕР", поэтому региональным отделением "ЕР" данные вопросы на рассматриваются, меры не принимаются. Рейтинг президента РФ, по данным ВЦИОМ, 56%, тогда как рейтинг партии "Единая Россия" - значительно ниже", - пояснила она.

Депутат парламента Калмыкии Арслан Кусьминов ("Единая Россия") - один из тех, кто вступил в Комитет поддержки Путина. Он считает эту структуру перспективной: по мнению депутата, в регионе мало людей, недовольных деятельностью лично Путина, тогда как деятельность региональных властей критикуют многие.

"Многие говорят о формировании гражданского общества, но боятся входить в некий актив гражданского общества, боятся честно и открыто говорить о произволе властей на местах. Будучи депутатами, мы видим этот произвол, - как "осваиваются" нацпроекты, федеральные денежные средства, которые поступают в бюджет, и не всегда есть надежда на правоохранителей в этих вопросах", - сказал он "Кавказскому узлу".

Кусьминов полагает, что КПВП, как структура, отделенная от региональных властей, может поспособствовать формированию гражданского общества в регионе.

"Люди, возможно, не будут бояться говорить открыто - через площадку, которая в целом в поддержку национального лидера, но показывает, как на местах работает региональная власть. Возможно, когда будут поступать (в правоохранительные органы) заявки, обращения от комитета, правоохранители будут понимать, что это не просто гражданин написал или региональный депутат, которому можно отправить отписку. Они будут понимать, что это комитет в поддержку национального лидера, и с большей ответственностью будут подходить к рассмотрению таких обращений", - предположил Кусьминов. Вместе с тем депутат отметил, что пока "площадка только формируется" и уверенно говорить о том, насколько эффективной она будет, не представляется возможным.

Общественный деятель Савр Дакинов вступил в "Комитет поддержки Путина", видя в нем политический потенциал.

"Просто объединились здоровые силы общественно-политические. Несмотря на то, что мы по некоторым вопросам придерживаемся разных взглядов, но у нас есть общее - нас волнует ситуация в республике, полный непрофессионализм главы и те ошибки, которые привели к социально-экономической катастрофе в республике. Самые яркие показатели - это смертность и отток населения, по этим двум показателям Калмыкия находится в лидерах. За год у нас только официально уехали из региона около 6 тысяч человек. Очень много людей уехало из региона из-за отсутствия нормальных условий, работы, из-за отсутствия возможности вести бизнес. На эту ситуацию наложились дичайшие кадровые ошибки, потянулся шлейф коррупционных скандалов. Мы пытались донести свою позицию, но диалога нет", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" еще один член "КПВП". Не зря же объединились все лидеры парламентских партий, которые представлены в Народном хурале, и мы, активисты, которые не раз выступали по острым темам", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Дакинов подчеркнул, что новая структура вобрала в себя неравнодушных политически активных людей с разными политическими позициями, а фамилия Путина в названии комитета заставит федеральный центр обратить внимание на проблемы региона.

"Я не могу сказать, что все однозначно поддерживают курс, который сейчас ведется, но нас объединяет прежде всего беспокойство за судьбу республики. А на какой это будет площадке - какой-то партии, общественного комитета, межфракционной группы (не так важно)... Почему "Комитет"? Во-первых, там сама фамилия (Путина в названии), во-вторых есть пул политтехнологов, которые освещают и поддерживают. Чтобы политологи ,которые вращаются в московских кабинетах, услышали о наших проблемах, потому что у нас самая главная проблема - это информационный вакуум. Те проблемы, которые накопились в регионе, до федерального центра не доходят, те многолетние проблемы, которые у нас есть, никого не волнуют. Я считаю, надо использовать все площадки и все возможности, чтобы достучаться до федерального центра и заставить его обратить внимание на проблемы республики. У нас объединение общественно-политических сил, которые имеют определенный авторитет, возникло в последние два года, - и говорить, что нас объединила именно эта вывеска, я бы не стал", - заключил Дакинов.

Политологи не увидели большого потенциала в "Комитете поддержки Путина"

Руководитель калмыцкого отделения партии "Патриоты России", политолог Батыр Мучаев, в отличие от членов "Комитета поддержки Путина", не видит потенциала в этой структуре. Он уверен, что появление такого объединения в Калмыкии на политическую ситуацию в республике существенно не повлияет.

"Я не склонен всерьез оценивать это событие: это (деятельность) на уровне общественных движений, которые никому не запрещено создавать, и тут не имеет большого значения, кто чей родственник. Какой-то значимой роли это не сыграет для оппозиции, мне кажется - просто еще одна общественная организация открыла свое отделение в Калмыкии", - сказал Мучаев корреспонденту "Кавказского узла".

Поддержка со стороны двоюродного племянника Путина, по мнению политолога, не может существенно усилить позиции противников Хасикова. Мучаев напомнил, что двоюродный брат президента Игорь Путин ранее входит в совет директоров "Мастер-банка", однако это не помешало Центробанку в 2013 году отозвать у кредитной организации лицензию.

Перспективы поддержки "комитетом" независимого от власти кандидата выборы в Госдуму по Калмыцкому округу Мучаев также оценил скептически.

"Тут чисто технический момент есть, кандидат должен быть выдвинут от какой-то партии. Если это будет кандидат не от парламентской партии, которая имеет право выдвигать кандидатов без сбора подписей, то сложности со сбором подписей будут такие, что не поможет ни этот комитет, ни что-либо другое. Первым условием должна быть не поддержка этого комитета, а выдвижение от какой-то парламентской партии. Если же кандидат будет выдвигаться от партии, то какой-то, может быть, процент (поддержка со стороны КПВП) прибавит к его результату, но он будет небольшой. У всех парламентских партий есть свой электорат, и поддержка или неподдержка (со стороны) какого-то очередного общественного объединения большой роли не сыграет".

По мнению Мучаева, политическое противостояние в республике сохранится в вялотекущем режиме, и появление "Комитета поддержки Путина" на его ходе не отразится. "В горячей фазе это было сразу же после назначения Трапезникова, когда люди выходили, а сейчас всё относительно спокойно. По-моему, особого оживления это не придаст: весь этот "Комитет" построен вокруг личности двоюродного племянника Владимира Путина, а его способность влиять на обстановку в регионе я оцениваю как очень небольшую. Я не вижу особых предпосылок к тому, что что-то изменится. Скорее всего, влияние будет или очень слабое, или никакое"., - заключил он.

Создание "КПВП" усилит позиции Саглары Бакиновой в борьбе против Бату Хасикова, полагает руководитель регионального отделения партии "Яблоко" Батыр Боромангнаев. "Бакинова с самого начала продекларировала, что она является человеком Путина, и, соответственно, не могла никак нарушить свою позицию, потому выбрала этот комитет. Это усиливает ее позиции против Хасикова, но я не знаю, каковы позиции племянника Путина в администрации президента. Наверняка его организация создана при участии и с согласия АП, но насколько он и его действия влияют на действия администрации, я не могу сказать. Но в любом случае это будет играть против Хасикова, потому что это дополнительный канал информации наверх, который будет заряжен антихасиковской энергией, риторикой", - сказал Боромангнаев корреспонденту "Кавказского узла".

Он не исключил, что поддержка какого-либо кандидата в депутаты Госдумы со стороны "КПВП" может некоторым образом повлиять на результаты выборов, но решающим это влияние не будет. "Так, чтобы определяло результаты выборов, - нет. У нас и в России в целом, и в Калмыкии достаточно много игроков, организация племянника Путина - не единственный игрок и даже не самый влиятельный", - сказал он.

Рассматривать появление "Комитета поддержки Путина" как угрозу главе республики не стоит, и в целом влияние этой структуры на политическую ситуацию в Калмыкии будет незначительным, считает Боромангнаев.

"Судьбы губернаторов в России решаются в администрации президента, а будут ли там прислушиваться к словам Романа Путина или нет, и вообще - будет он делать что-то против Хасикова, я не знаю. Есть определенные правила игры, которые, вполне возможно, он не будет нарушать. Я уверен, что особого влияния на политическую ситуацию (в республике) этот комитет не окажет. Есть более значимые факторы, противоречия, которые определяют глубину, суть, направления этого конфликта. Это даже, кстати, не один конфликт, тут одновременно очень много конфликтных ситуаций. Поэтому - нет, не окажет влияния, ни отрицательного, ни положительного", - резюмировал он.