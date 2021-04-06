ЛЭП. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

06 апреля 2021, 10:23

Около 41 тысячи жителей Дагестана остались без электричества

40 800 жителей в 48 населенных пунктах Дагестана остались без электричества в связи с сильным ветром, сообщило Минэнерго России.

Из-за сильного ветра, скорость которого достигает 25 метров в секунду, в Дагестане без электроснабжения остались жители 48 населенных пунктов, сообщило сегодня на своем сайте министерство энергетики России.

Восстановительные работы ведут 65 бригад, задействованы 202 специалиста и 73 единицы техники, сказано в сообщении. "По данным на 08:00 без электроснабжения остаётся часть бытовых потребителей в 48 населённых пунктах (около 40 800 человек). Мощность отключённых потребителей – 38 МВт. Максимально без электроснабжения оставались около 144 500 человек", – пояснило министерство.

"Кавказский узел" также писал, что 23 февраля в Дагестане были зафиксированы массовые отключения электричества в связи с сильным ветром и мокрым снегом. Подача электричества была нарушена в Хасавюртовском, Унцукульском, Бабаюртовском, Шамильском, Цумадинском, Гумбетовском, Ботлихском районах, а также в некоторых микрорайонах Махачкалы. Без электроснабжения остались 168 тысяч жителей региона.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в административном центре Хасавюртовского района городе Хасавюрте скорость ветра составит 6 метров в секунду, температура воздуха +12 градусов, прогнозируется ясная погода. В административном центре Шамильского района селе Хебда скорость ветра составит 4 метра в секунду, температура воздуха составит +7 градусов, прогнозируется слабый дождь. В ночь на 7 апреля в Хасавюрте скорость ветра возрастет до 9 метров в секунду, а в селе Хебда – стихнет до 3 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Энергетики сообщили о полном восстановлении электроснабжения в Дагестане", "Отказ регионального оператора от работы осложнил вывоз мусора в Махачкале", "Переселенцы Ирганая напомнили чиновникам об их обязанностях".

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