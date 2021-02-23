23 февраля 2021, 11:42

168 тысяч жителей Дагестана остались без электричества

Массовые отключения электричества происходят в Дагестане в связи с сильным ветром и мокрым снегом. Подача электричества нарушена в Хасавюртовском, Унцукульском, Бабаюртовском, Шамильском, Цумадинском, Гумбетовском, Ботлихском районах, а также в некоторых микрорайонах Махачкалы, сообщили сегодня энергетики.

С 08.00 мск  в нескольких районах Дагестана фиксируются нарушения электроснабжения. "Причиной локальных отключений электроснабжения стал сильный ветер, местами до 35 м/с. Также в регионе идет мокрый снег", - сообщило сегодня ПАО "Россети Северный Кавказ"

Подача электричества нарушена "в Хасавюртовском, Унцукульском, Бабаюртовском, Шамильском, Цумадинском, Гумбетовском, Ботлихском районах, а также в некоторых микрорайонах Махачкалы", говорится в сообщении на сайте ведомства.

Бе света остаются около 168 600 человек,  сообщило сегодня Минэнерго РФ. "К восстановительным работам привлечены 75 бригад (151 специалист и 52 единицы техники)", - отмечается в сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" писал, что 16 января из-за отключения воздушной линии электропередач без света остались около 32,7 тысячи жителей Шамильского, Тляратинского и Цунтинского районов Дагестана. Подача электричества была восстановлена около 1:00 мск 17 января.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Хасавюрте -3, осадки в виде дождя и снега, скорость ветра - пять метров в секунду. В административном центре Шамильского района селе Хебда ожидается  снег и ветер со скоростью три метра в секунду, температура составит -3.  В административном центре Унцукульского района  поселке Шамилькала температура воздуха -1 градус, скорость ветра - два метра в секунду, ожидаются умеренные осадки в виде дождя и снега.  Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Сервис также доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Энергетики сообщили о полном восстановлении электроснабжения в Дагестане", "Отказ регионального оператора от работы осложнил вывоз мусора в Махачкале", "Переселенцы Ирганая напомнили чиновникам об их обязанностях".

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